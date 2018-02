Mit der dreimaligen Medaillengewinnerin Laura Dahlmeier gehen die deutschen Biathleten in die Mixed-Staffel am Dienstag (ab 12.15 Uhr im LIVETICKER). Das gab der deutsche Skiverband am Dienstagmorgen südkoreanischer Zeit bekannt

Bereits am Montag war nach seiner Silbermedaille im Massenstart Simon Schempp als Schlussläufer nominiert worden, die deutsche Staffel komplettieren Startläuferin Vanessa Hinz und Erik Lesser an dritter Position.

An Dahlmeiers Teilnahme an der Mixed-Staffel hatte es zumindest leichte Zweifel gegeben.

Holt Dahlmeier zwei weitere Medaillen?

Nach Platz 16 im Massenstart meinte Dahlmeier, die Akkus seien "vielleicht nicht ganz voll" gewesen, sie wisse noch nicht, ob sie in beiden Staffeln laufen werde.

Nun sieht allerdings alles danach aus, dass Deutschlands bisher erfolgreichste Athletin in Pyeongchang zwei weitere Male auf die Jagd nach Edelmetall geht. Ein Verzicht auf die Frauen-Staffel am Donnerstag erscheint unwahrscheinlich.

Dahlmeier hatte in Sprint und Verfolgung jeweils Gold gewonnen und war im Einzel zur Bronzemedaille gelaufen.

Sollte die 24-Jährige eine weitere Goldmedaille holen wäre sie die erfolgreichste deutsche Olympioniken bei einzelnen Olympischen Spielen. Vier Medaillen bei einer Olympia-Ausgabe hat zudem bisher noch nie eine Biathletin überhaupt gewonnen.