+++ Norwegen favorisiert +++

Deutschland gehört mit Sicherheit zu den heißen Anwärtern auf die Goldmedaille - insbesondere angesichts der starken Leistungen in Pyeongchang. Topfavorit ist aber Norwegen, das mit Birkeland, den Bö-Brüdern und Svendsen das nominell beste Quartett stellt. Auch mit Frankreich (Desthieux, Jacquelin, Guigonnat und Fourcade) ist zu rechnen. Doch wie das Staffel-Rennen der Frauen gezeigt hat, könnte es auch einen Außenseitersieg geben. Dafür kommen Schweden, Italien und Österreich in Frage. Insgesamt sind 18 Nationen am Start. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)

+++ Kein weiterer Showdown zwischen Schempp und Fourcade +++

Wie schon im dramatischen Massenstart könnte es erneut zu einem dramatischen Finish zwischen Deutschlands Schlussläufer Simon Schempp und Frankreich geben - jedoch nicht mit Superstar Martin Fourcade. Im Einzelrennen über 15 Kilometer hatte der Dominator der letzten Jahre um Zentimeter die Fußspitze vorne gehabt. Doch in der Staffel läuft Fourcade überraschend nicht als Letzter, sondern an Position drei. Der eher unerfahrene Antonin Guigonnat erhält das Vertrauen. Neben Schempp und Lesser gehen für das DSV-Quartett Arnd Peiffer und Benedikt Doll ins Rennen.

+++ Deutsche Staffel kämpft um Gold +++

Mit der Männer-Staffel gehen die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang zu Ende. Das deutsche Quartett will das erfolgreiche Event mit einer weiteren Medaille veredeln. Startläufer Erik Lesser hat das Ziel klar formuliert: Nicht irgendeine Medaille, Gold soll her! Um 12.15 Uhr fällt der Startschuss. (Zeitplan der Olympischen Spiele)