Anzeige

vergrößernverkleinern Die Biathleten Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp (v.l.) gewannen Bronze in der Staffel © Getty Images

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang verlaufen für Deutschland äußerst erfolgreich. Die Sporthilfe verteilt an Dahlmeier, Frenzel und Co. eine Rekordprämie.