Erst setzten sie die Kabine unter Wasser, dann feierten sie eine spontane Party im Bus: Nach dem sensationellen Einzug ins Endspiel um olympisches Gold haben es die deutschen Eishockeyspieler krachen lassen. Noch im Gangneung Hockey Centre sprudelte die Begeisterung über den historischen 4:3-Triumph gegen den Rekord-Olympiasieger Kanada regelrecht über, als Wasser und Getränke die Kabine überschwemmten.

Auf dem Weg zum Olympischen Dorf brachen dann alle Dämme: In einem Bus mit Disco-Lichtern an der Decke hüpften, tanzten und grölten die Spieler, dass dem Fahrer angst und bange wurde. Vor allem der Mannheimer David Wolf, der die Spontanfete für Instagram auf Video festhielt, brüllte immer wieder seine Freude über den größten Erfolg in der deutschen Eishockey-Geschichte hinaus.

Der eine oder andere hatte schon das Finale am Sonntag (13.10 Uhr OZ/5.10 MEZ) gegen Rekordweltmeister Russland im Blick. "Gegen die rote Maschine", schrie der Münchner Dominik Kahun, "jetzt kommt die gelbe Maschine."