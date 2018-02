Im zweiten Anlauf hat das US-Team beim olympischen Eishockey-Turnier von Pyeongchang den ersten Sieg gelandet.

Die Mannschaft mit dem Zweitliga-Verteidiger James Wisniewski von den Kassel Huskies bezwang am Freitag im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe B die Slowakei mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Zum Auftakt hatte sich der zweimalige Olympiasieger ohne seine NHL-Stars mit 2:3 nach Verlängerung gegen den krassen Außenseiter Slowenien blamiert.

Ryan Donato (8. und 43.) erzielte die Tore für die Amerikaner, die damit vorerst die Tabellenführung übernahmen. Für die Slowaken, die am Mittwoch den Favoriten Russland überraschend mit 3:2 geschlagen hatten, traf lediglich Andrej Kudrna (8.).

Der Rekordweltmeister, der wegen des Staatsdopings bei den Winterspielen vor vier Jahren in Sotschi in neutralen Trikots als "Olympische Athleten aus Russland" antritt, spielt am Nachmittag (16.40 Uhr OZ/8.40 MEZ) gegen Slowenien.