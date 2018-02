Das Olympia-Debüt von Eisschnellläuferin Michelle Uhrig (Berlin) verzögert sich. Die 22-Jährige laboriert an einer Erkältung und wird nicht wie geplant am Montag über 1500 m an den Start gehen.

Nach Angaben der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft befindet sich Uhrig bereits auf dem Weg der Besserung und soll stattdessen am Mittwoch die 1000 m in Angriff nehmen (SERVICE: Der Zeitplan der Olympischen Spiele).