Am Freitagabend um 21.42 Uhr Ortszeit haben in Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele begonnen. Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In erklärte die Wettkämpfe mit der traditionellen Begrüßungsformel auf Koreanisch für eröffnet. Athleten aus Nord- und Südkorea waren zuvor gemeinsam ins Olympiastadion eingelaufen.

An der Spitze der deutschen Mannschaft hatte Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel die Fahne getragen. Insgesamt 153 deutsche Sportler nehmen an den Spielen in Südkorea teil. (SERVICE: Der Olympia-Zeitplan)