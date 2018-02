Bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele am 25. Februar erwarten die Organisatoren hohen Besuch.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, der Zeremonie beiwohnen.(SERVICE: Olympia-Medaillenspiegel)

Für die Feier am 25. Februar in Pyeongchang rolle die Regierung in Seoul ihr den größtmöglichen roten Teppich aus, obwohl man dazu protokollarisch gar nicht verpflichtet sei, schrieb Südkoreas größte Zeitung The Chosun Ilbo.(SERVICE: Olympia-Zeitplan)

Bei der Eröffnungsfeier war US-Vizepräsident Mike Pence vor Ort. Ivankas Vater, Donald, hat bisher kein größeres Interesse an Olympia 2018 gezeigt.