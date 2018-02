Die Shorttrack-Frauenstaffel der Niederlande ist auf kuriose Art und Weise zu einer Bronzemedaille gekommen.

Da im Finallauf die Teams aus Kanada und China nach einer Videoanalyse disqualifiziert wurden, rückte die Oranje-Staffel als Sieger des B-Finales, das das Quartett in Weltrekordzeit (4:03,471) gewann, neben Goldmedaillengewinner Südkorea und Italien doch noch auf das Podest (SERVICE: Der Olympia-Zeitplan).

Ter Mors schreibt Geschichte

Jorien ter Mors hat mit dem Gewinn der Bronzemedaille außerdem Olympia-Geschichte geschrieben. Die 28-Jährige ist die erste Frau, die bei denselben Winterspielen Medaillen in zwei Sportarten gewonnen hat. Ter Mors hatte sich zuvor Eisschnelllauf-Gold über 1000 m gesichert (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele).

Ihr starkes Ergebnis in Südkorea rundeten ein sechster Platz über 500 m (Eisschnelllauf) und eine Finalteilnahme über 1500 m (Shorttrack) ab. In Zukunft will sich ter Mors auf die langen Distanzen konzentrieren.

"Das ist ein Traum: Bronze mit Weltrekord. Ich höre jetzt wirklich auf mit Shorttrack", sagte ter Mors.