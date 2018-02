Nach dem überraschenden Siegeszug im Eishockey-Turnier von Pyeongchang wollen die deutschen Kufencracks ihren sensationellen Auftritt bei Olympia mit einer Medaille veredeln.

Bundestrainer Marco Sturm bekam beim morgendlichen Warm-up vor dem Halbfinale gegen Kanada (ab 13.10 Uhr im LIVETICKER) das Grinsen kaum aus dem Gesicht.

"Es ist ein schöner Tag", sagte Sturm bei SPORT1: "Normalerweise wären wir schon in Deutschland und würden das Halbfinale vor dem Fernseher anschauen. Jetzt sind wir hier - und wollen natürlich mehr."

Sturm guter Dinge

Nach dem freien Donnerstag, den die Mannschaft unter anderem mit einem gemeinsamen Spaziergang am Strand verbrachte, sieht Sturm sein Team gut gerüstet für das Duell mit dem Rekord-Olympiasieger. (Zeitplan und Ergebnisse der Olympischen Winterspiele)

So relaxen Deutschlands Eishockey-Helden

"Man sieht es den Jungs in den Augen an: Sie sind bereit, sie sind heiß, sie freuen sich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen", meinte Sturm.

Im Gangneung Hockey Centre kann der Bundestrainer am Freitagabend Ortszeit auf dasselbe Line-up wie beim Viertelfinal-Coup gegen Weltmeister Schweden zurückgreifen, alle Spieler sind fit.

Im Tor wird wie bei den vergangenen drei Siegen gegen Norwegen, die Schweiz und Schweden erneut Danny aus den Birken vom EHC Red Bull München stehen.

Auch in der Vorbereitung auf das Spiel setzt Sturm auf Kontinuität. "Nur weil wir jetzt in einem Halbfinale stehen, hat sich an unserem Ablauf nichts verändert", sagte der ehemalige NHL-Profi.

Kufencracks wollen Geschichte schreiben

Der Nachmittag stand für die Spieler zur freien Verfügung, ehe um 17.45 Uhr Ortszeit mit einem gemeinsamen Snack die unmittelbare Vorbereitung auf das Spiel beginnen sollte.

Um 18.30 Uhr geht es für die Mannschaft mit dem Bus zur Halle, Spielbeginn ist um 21.10 Uhr Ortszeit.

Mit einem Sieg gegen Rekord-Olympiasieger Kanada würden die deutschen Kufencracks die erste Olympia-Medaille seit 1976 vorzeitig perfekt machen. (Der Medaillenspiegel)

Das Finale des olympischen Eishockey-Turniers steigt am Sonntag (13.10 Uhr Ortszeit/5.10 Uhr MEZ). Bei einer Halbfinal-Niederlage bekäme die deutsche Mannschaft bereits am Samstag (21.10 Uhr Ortszeit/13.10 Uhr MEZ) im Spiel um Platz 3 eine weitere Chance, sich Edelmetall zu sichern.

Im zweiten Halbfinale trifft vor dem Duell zwischen Deutschland und Kanada die tschechische Auswahl auf das Team der Olympischen Athleten aus Russland (ab 8.40 Uhr im LIVETICKER).