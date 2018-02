Am Freitag werden die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang eröffnet (ab 12 Uhr im LIVETICKER). Schon am Donnerstag nahm das Programm im südkoreanischen Wintersport-Ort aber Fahrt auf.

(SERVICE: Der Zeitplan bei Olympia)

Abfahrts-Hoffnung Thomas Dreßen durfte zum ersten Mal auf die Piste und die Skispringer setzten ein Ausrufezeichen. Nach seiner Odysee schaffte es auch der deutsche Fahnenträger Eric Frenzel zur offiziellen Vorstellung.

SPORT1 fasst die Ereignisse vom 8. Februar zusammen.

- Wellinger setzt Ausrufezeichen in der Qualifikation

Andreas Wellinger hat die Skisprung-Qualifikation von der Normalschanze gewonnen und damit seine Medaillenambitionen untermauert. Auch die restlichen DSV-Adler konnten überzeugen. HIER lesen Sie die komplette Meldung.

- Dreßen klagt über Kälte nach Abfahrtstraining

Thomas Dreßen hat im ersten Abfahrtstraining von Pyeongchang noch einiges an Rückstand. Nach dem Training klagt der Kitzbühl-Sieger über erfrorene Zehen und die Kälte in Südkorea. HIER lesen Sie die komplette Meldung.

- Fahnenträger: Fans wollten Pechstein

Wie SPORT1 schon vorab berichtete, wird Eric Frenzel bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen. Wie der DOSB ebenfalls bekannt gab, lag in der Gunst der Fans aber eigentlich eine andere deutsche Sportlerin vorne. Claudia Pechstein ´sammelte im öffentlichen Voting die meisten Stimmen. Erst das Votum der deutschen Athleten verhalf Frenzel zum Sieg. HIER lesen Sie die komplette Meldung.

(SERVICE: Der Medaillenspiegel bei Olympia)

- Feuer sorgt für Schrecksekunde

Ein Notfallhinweis hat am Donnerstagmorgen südkoreanischer Zeit die Besucher der Olympischen Spiele in Pyeongchang aufgeschreckt. Wegen eines Feuers in Gangneung nahe den olympischen Athleten- und Mediendörfern wurde von den Behörden ein Warnhinweis via Smartphone verschickt, in dem unter anderem auf starke Rauchentwicklung hingewiesen wurde. HIER lesen Sie die komplette Meldung