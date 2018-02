Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben auch im Abschlusstraining von Pyeongchang ihren Status als Topfavoriten auf Olympia-Gold im Doppelsitzer unterstrichen. Das Thüringer Duo aus Ilsenburg und Suhl setzte am Dienstag zweimal die Trainingsbestzeit, die Konkurrenz schwächelte dagegen: Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) stürzten sogar im letzten Lauf.

"Die ganze Bahn ist schwierig, du kannst an fast jeder Stelle verlieren", sagte Wendl, "aber das wird uns kein zweites Mal passieren." Kurz vor dem Ziel war der Schlitten in der Kurve gekippt, "jetzt sind wir zumindest wach", sagte Arlt.

Klare Favoriten sind ohnehin Eggert/Benecken, die den Bayern seit deren Olympiasieg 2014 immer mehr den Rang abliefen. Im vergangenen Winter wurden sie erstmals Weltmeister, in dieser Saison holten die Thüringer acht Siege in neun Weltcuprennen. Allenfalls den Österreichern Peter Penz und Georg Fischler wird zugetraut, den Deutschen am Mittwoch (ab 20.20 Uhr Ortszeit/12.20 Uhr MEZ) Konkurrenz zu machen.

Eggert/Bennecken machen sich keinen Druck

Die Erwartungshaltung versuchen beide so gut es geht auszublenden. "Die Welt würde sich auch ohne ein Podium weiterdrehen", sagt Eggert. Und Benecken will von ungewohntem Druck nichts wissen. "Wir waren schon die ganze Saison die Favoriten, es ändert sich doch nichts", sagt der 27-Jährige: "Nur, dass das Ding jetzt Olympia heißt."

Beide sind seit acht Jahren ein Team. In dieser Zeit wurden sie vor dem WM-Triumph 2017 dreimal Vizeweltmeister und gewannen dreimal den Gesamtweltcup. Das erste Olympia-Gold soll am Mittwoch folgen.