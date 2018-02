Der Wind in den Bergen von Pyeongchang beeinflusst weiterhin die alpinen Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen. Zwar kann die Kombination der Männer am Dienstag (11.30/15.00 Uhr OZ, 3.30/7.00 Uhr MEZ) wie geplant beginnen, allerdings mit einer verkürzten Abfahrt.

Gefahren wird nun vom Super-G-Start.

Außerdem werden die Sprünge entschärft, es wird auf einer weniger windanfälligen Linie gefahren. Auch die Startintervalle wurden verkürzt. Starker Wind hatte zuvor bereits zur Verschiebung der Männer-Abfahrt und des Frauen-Riesenslaloms auf Donnerstag gesorgt.

Die deutsche Abfahrts-Hoffnung Thomas Dressen nimmt das Rennen mit der Startnummer 1 in Angriff, gefolgt vom Österreicher Marcel Hirscher. Während Dreßen die Abfahrt als weiteren Trainingslauf für die Spezial-Abfahrt am Donnerstag nutzt, gehört Hirscher in Pyeongchang zu den Top-Favoriten auf Kombinationsgold.