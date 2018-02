Ski-Superstar Lindsey Vonn hat die Männer-Welt am Valentinstag mit einer Twitter-Nachricht in Aufruhr versetzt.

"Es ist also offensichtlich Valentinstag, hätte ich beinahe vergessen, weil ich bei Olympia und Single bin", schrieb Vonn: "Ist da draußen noch jemand Single und möchte mein Herzbube sein? Einen Versuch ist's wert."

Vonn erhielt mehrere Hundert Antworten, auch von Frauen. Die überwältigende Mehrheit war positiv, oft witzig. Einige Nutzer schrieben Vonn kurze Gedichte, manche boten die Scheidung von ihren Ehefrauen an, andere ihren Hund als Begleiter für Vonns einsames Hündchen Lucy.

Vonn von Freund getrennt

Ob und für wen sich Vonn entschieden hat, blieb zunächst offen - obwohl sie auf den ein oder anderen Antrag antwortete. Hier ein "verlockend", da ein "wunderbar".

Die 33-Jährige hatte sich vor wenigen Monaten von ihrem Freund, einem Football-Trainer, getrennt - auch, um sich gezielter auf die Spiele von Pyeongchang vorbereiten zu können, wie sie sagte.

In Südkorea hat die 81-malige Weltcup-Siegerin vor allem ein Ziel: Nach ihrem verletzungsbedingten Verzicht 2014 zum zweiten Mal nach 2010 Gold in der Abfahrt gewinnen. Das Rennen findet am kommenden Mittwoch (21. Februar) statt.