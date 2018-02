Die Freestyle-Skifahrer aus den USA haben bei den Olympischen Spieln in Pyeongchang ihre Ausnahmestellung bereits in der Qualifikation für das Finale in der Halfpipe eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Weltmeister Aaron Blunck, Alex Fereira und Torin Yater-Wallace belegten in der Vorausscheidung die ersten drei Plätze.

David Wise (USA), erster Olympiasieger bei der Premiere der Disziplin 2014 in Sotschi, belegte den achten Rang. Im Finale am Donnerstag (ab 3.30 Uhr im LIVETICKER) starten die besten zwölf. Qualifiziert sind auch Mike Riddle (Kanada) und Kevin Rolland (Frankreich), bei Olympia 2014 und der WM 2017 jeweils Zweiter und Dritter. Deutsche Freestyle-Skifahrer waren nicht am Start.