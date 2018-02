Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe springen am Sonntagabend den letzten Startplatz im deutschen Skisprung-Team für die Mannschafts-Entscheidung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang von der Großschanze aus.

Dies gab Bundestrainer Werner Schuster bekannt.

Für den Wettkampf am Montag (21.30 Uhr OZ/13.30 Uhr MEZ im LIVETICKER) fest eingeplant sind Normalschanzen-Olympiasieger Andreas Wellinger, der am Samstag auf der großen Schanze Silber geholt hatte und einziger verbleibender Starter aus dem Gold-Vierer von Sotschi 2014 ist, sowie Karl Geiger und Richard Freitag, am Samstag Siebter und Neunter.

"Drei Mann sind gesetzt, die im Training heute auch nicht springen. Es gebietet die Fairness, dass wir uns Stephan noch einmal anschauen", sagte Schuster.

Leyhe (Willingen) hatte in beiden Einzelspringen zusehen müssen, Eisenbichler (Siegsdorf) war von der Großschanze 14. geworden.

Das offizielle Training mit drei Durchgängen beginnt am Sonntag um 20.00 Uhr OZ (12.00 Uhr MEZ im LIVETICKER).