Kanadas Slopestyle-Weltmeisterin Laurie Blouin ist bei den Winterspielen in Pyeongchang im Training schwer gestürzt. Die Snowboarderin blieb im Phoenix Snow Park am Freitag nach ihrem letzten Sprung an einer Unebenheit hängen und krachte auf den Hang. Sie musste in einem Rettungsschlitten aus dem Auslauf gebracht werden.

Eine Diagnose wurde zunächst nicht bekannt. Die 21-Jährige ist in Pyeongchang auch für den Big-Air-Wettbewerb gemeldet.