Ein schwerer Sturz des Schweden Mans Hedberg hat die Qualifikation der olympischen Snowboard-Slopestyle-Wettbewerbe überschattet.

Nach einem Sprung verlor der 24-Jährige direkt nach der Landung die Kontrolle über sein Board und stürzte mit dem Kopf voraus auf den Schnee. Hedberg musste mehrere Minuten lang auf dem Kurs behandelt werden, konnte dann aber gestützt von Helfern eigenständig den Pistenauslauf verlassen (Service: Der Zeitplan der olympischen Winterspiele).

Bereits im Training der Damen war es auf dem schwierigen Kurs zu diversen Stürzen gekommen. Weltmeisterin Laurie Blourin aus Kanada blieb im Phoenix Snow Park am Freitag nach ihrem letzten Sprung an einer Unebenheit hängen und krachte auf den Hang. Sie musste in einem Rettungsschlitten aus dem Auslauf gebracht und im Krankenhaus behandelt werden.