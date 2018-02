Die deutsche Nationalmannschaft schafft gegen Kanada das Wunder und zieht durch einen hochverdienten 4:3-Sieg gegen Kanada in das Finale des Olympischen Eishockey-Turniers in Pyeongchang ein. Nach der Begegnung können die Spieler ihr Glück kaum fassen.

Kapitän Marcel konnte zum Geburtstag seines Sohnes nicht zu Hause sein. Doch Goc Junior nahm seinem Vater ein Versprechen ab, dass dieser jetzt eingelöst hat.

Auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann war völlig aus dem Häuschen.

Die Stimmen:

Kapitän Marcel Goc:

"Mein Sohn hat heute Geburtstag. Er hat gesagt Papa, wenn Du eine Medaille mit heim bringst ist es ok, wenn Du nicht bei meinem Geburtstag da bist. Ich bin einfach nur happy und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so stolz, dass wir das geschafft haben. Wir haben nach der Gruppenphase angefangen, immer mehr dran zu glauben. Der Glaube an die Mannschaft, an einen selbst, das ist der Schlüssel gewesen."

Torwart Danny aus den Birken:

"Es war ein Wahnsinns-Teamgeist, der da abgelaufen ist. Wir haben eine unglaubliche Mannschaftsleistung gebracht, wir haben so viele Schüsse geblockt, so gekämpft. Ich bin einfach nur stolz, dass ich mit der Mannschaft hier sein darf und dass wir so viel erreicht haben. Und ich hoffe Deutschland ist genauso stolz auf uns, wie wir."

Christian Ehrhoff:

"Die Worte, die ich jetzt schon mehrfach gehört habe, fühlen sich super an. Wir sind im Olympischen Finale! Das garantiert uns eine Medaille. Es ist einfach ein unglaublich toller Tag für das deutsche Eishockey. Diese Gruppe von Spielern hat sich das einfach nur super erarbeitet und verdient."

Tom Kühnhackl (zweimaliger Stanley-Cup-Sieger): "Ihr seid ja völlig wahnsinnig."

Alfons Hörmann (Präsident des DOSB): "Ein Jahrhundertspiel. Es sind wahrscheinlich noch nie so viele weinende Männer auf engstem Raum zusammengestanden. Das ist ein historischer Erfolg, der in den Geschichtsbüchern von Sportdeutschland an keiner Stelle fehlen wird.

Hans Zach (ehemaliger Bundestrainer): "Das ist überragend. Das ist der größte Erfolg des deutschen Eishockeys. Marco Sturm hat eine Mannschaft zusammengestellt, die wie Pech und Schwefel zusammenhält, die um jeden Zentimeter kämpft. Das Team hat die Herzen aller deutschen Sportfans gewonnen. Im Finale ist alles möglich. Die Chance ist, dass Russlands uns unterschätzt."