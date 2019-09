Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat sich doch noch das Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio geholt.

Der 30 Jahre alte Griechisch-Römisch-Spezialist erreichte am Montag bei der WM in Kasachstan über die Hoffnungsrunde das kleine Finale in der Klasse bis 67 Kilogramm und kämpft am Nachmittag gegen den Ägypter Mohamed Elsayed um Bronze.

Im entscheidenden Kampf setzte sich Stäbler, der am Sonntag im Achtelfinale ausgeschieden war, knapp mit 2:1 gehen Hansu Ryu durch. Gegen den Südkoreaner hatte der Musberger 2015 im Finale seinen ersten WM-Titel geholt.

Im ersten Kampf der Hoffnungsrunde hatte Stäbler den Rumänen Mihai Muhit klar beherrscht und durch technische Überlegenheit gewonnen.