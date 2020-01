Japan richtet in diesem Jahr zum vierten Mal die Olympischen Spiele aus.

Aus diesem Grund hat das Gastgeber-Land den Ex-Fußball Profi David Odonkor und Comedian Simon Gosejohann eingeladen.

Die beiden Gäste werden im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio das Land erkunden und in herausfordernden Challenges gegeneinander antreten.

Diese haben so gar nichts mit den olympischen Disziplinen zu tun, erfordern dafür aber jede Menge Überwindung, Mut und Durchsetzungsvermögen.

Auf der zehntägigen Reise durch das Land der aufgehenden Sonne wird sich herausstellen, welcher der beiden Duellanten im Sommer erneut nach Japan reisen darf, um während der Olympischen Spiele als besonderer Botschafter Deutschlands dabei zu sein.

Auf David Odonkor (r.) und Simon Gosejohann kommt einiges zu © Mediafields Film & Fernsehproduktion GmbH

SPORT1 zeigt die 105-minütige Sendung "Nippon Express - Die große Japan-Challenge" am kommenden Mittwoch ab 21:30 Uhr im Free-TV.

Vom Sumoring unter den eiskalten Wasserfall

Der Roadtrip, auf den sich die beiden Kontrahenten Odonkor und Gosejohann begeben, gleicht keiner langweiligen Sightseeing-Tour, denn im Fokus der Reise durch die Regionen Kyushu, Hokuriku und Tokyo stehen unterschiedliche Wettkämpfe rund um japanische Sitten, Bräuche und Eigenarten.

So müssen der Ex-Nationalspieler und der Comedian unter anderem beweisen, wer von ihnen der erfolgreichere Sumo-Ringer und der geschicktere Ninja-Kämpfer ist - und wer Durchhaltevermögen und mentale Stärke unter einem eiskalten Wasserfall zeigt, um sich von seinen Sünden rein zu waschen.

Japanische Küche als besondere Herausforderung

Neben körperlichen Wettkämpfen müssen David und Simon aber auch beweisen, dass sie die japanische Küche wertschätzen: Schaffen sie es, rohes Hühnerfleisch, püriertes Krebshirn oder gebackene Krake zu essen oder wird der Ekel siegen?

Und obwohl sich die zwei deutschen Touristen während ihrer Japan-Tour immer mehr anfreunden, sorgt der Anreiz der großen Japan-Challenge doch auch für Ellenbogen-Einsatz, Kampfgeist und Siegeswillen.

Und am Ende wird abgerechnet: Wer von beiden holt den Gesamtsieg und gewinnt somit sein Ticket zu den Olympischen Spielen? Die Antwort gibt es in "Nippon Express – die große Japan Challenge" am Mittwoch, 29. Januar, ab 21:30 Uhr auf SPORT1.