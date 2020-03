vergrößernverkleinern IOC-Präsident Thomas Bach sieht sich Kritik der Athleten ausgesetzt © Getty Images

Der Unmut über das Festhalten am Olympia-Plan diesen Sommer in Tokio wird lauter. Dem IOC wird in der Coronakrise unverantwortliches Verhalten vorgeworfen.