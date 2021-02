Seiko Hashimoto steht für den Posten an der Spitze des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele in Tokio bereit. Am Donnerstag reichte die 56-Jährige ihren Rücktritt als japanische Olympiaministerin bei Premierminister Yoshihide Suga ein. Hashimoto soll die Nachfolge von Yoshiro Mori antreten, der nach sexistischen Äußerungen zurückgetreten war.

Suga habe ihr mitgeteilt, er hoffe, dass "ich meine ganze Kraft einsetzen werde, um die Spiele in Tokio so zu gestalten, dass sie vom japanischen Volk angenommen werden", sagte Hashimoto, die mit sieben Olympia-Starts Rekordteilnehmerin ihres Landes ist. Weitere Fragen zu ihren Plänen ließ sie zunächst unbeantwortet.

Am Donnerstag präsentierte eine Findungskommission dem Vorstand der Spiele (23. Juli bis 8. August) ihre Ergebnisse. Laut japanischen Medien könnte Hashimotos Ernennung nach einer zweiten Sitzung noch am selben Tag bekannt gegeben werden.

Zuvor hatte OK-Vizechef Toshiako Endo auf eine schnelle Entscheidung gedrängt. Es sei "enorm schädlich aus der Sicht der Vorbereitung fünf Monate vor den Spielen". Es brauche allerdings ein angemessenes Verfahren, da das Thema im In- und Ausland Aufmerksamkeit erregt habe.