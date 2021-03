115 Tage vor dem planmäßigen Beginn des Olympischen Handball-Turniers in Tokio erfährt das DHB-Team am Donnerstag (10.00 Uhr) seine Vorrundengegner. Bei der Auslosung am Verbandssitz des Weltverbandes IHF in Basel erwarten die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason fast ausschließlich Top-Teams um Weltmeister und Rio-Sieger Dänemark.

Zwölf Mannschaften haben sich für die um ein Jahr verschobenen Spiele in Japan qualifiziert. In der Vorrunde wird in zwei Sechsergruppen gespielt, die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist gemeinsam mit Portugal in Topf 3 gesetzt.

Wie die IHF mitteilte, kann Japan als Gastgeber nach Ziehung aller anderen Töpfe seine Vorrundengruppe wählen. Brasilien als zweites Team des Topfs 4 komplettiert danach die andere Gruppe. Die besten vier Mannschaften jeder der beiden Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Start des Turniers ist am 24. Juli, die Medaillenspiele finden am 7. August statt. Die Partien werden im Yoyogi National Stadium in Tokio ausgetragen. - Die Los-Töpfe im Überblick:

Topf 1: Norwegen, Dänemark

Topf 2: Frankreich, Schweden

Topf 3: Deutschland, Portugal

Topf 4: Brasilien, Japan

Topf 5: Spanien, Ägypten

Topf 6: Argentinien, Bahrain