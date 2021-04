Auftakt gegen Europameister Spanien, Höchstschwierigkeit gegen Rekordweltmeister Frankreich: Die deutschen Handballer haben bei der Auslosung für die Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) eine herausfordernde Gruppe A erwischt.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft auch noch auf Norwegen, Brasilien und Argentinien. Die besten vier Mannschaften der beiden Parallelstaffeln qualifizieren sich für das Viertelfinale (NEWS: Alles zum DHB-Team).

In der Gruppe B messen sich der amtierende Olympiasieger Dänemark, Schweden, Portugal, Japan, Ägypten und Bahrain. Start des Turniers ist am 24. Juli, die Medaillenspiele finden am 7. August statt. Die Partien werden im Yoyogi National Stadium in Tokio ausgetragen. Bei den Olympischen Spiel in Rio 2016 hatte Deutschland die Bronzemedaille gewonnen.

Die deutsche Mannschaft hatte im März beim Qualifikationsturnier in Berlin souverän ihr Ticket gelöst und damit neue Hoffnungen geweckt, dass das große Ziel Gold doch möglich sein könnte. Die Weltmeisterschaft in Ägypten im Januar hatte die DHB-Auswahl personell gebeutelt auf einem historisch schlechten zwölften Platz beendet.