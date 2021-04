IOC-Präsident Thomas Bach (67) hat der japanischen Schwimmerin Rikako Ikee zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gratuliert.

Ikee (20), bei der vor zwei Jahren Leukämie diagnostiziert worden war, sicherte sich am Sonntag im Rahmen der nationalen Qualifikation das Olympiaticket für die Lagenstaffel mit dem Sieg über 100 m Schmetterling.

"Olympioniken geben niemals auf", schrieb Bach: "Ich kann es nicht abwarten, dich in Tokio zu sehen." Auch Japans früherer Premierminister Shinzo Abe hatte seine Glückwünsche in den Sozialen Netzwerken übermittelt.

Ikee selbst war überwältigt von ihrer eigenen Leistung, nur zwei Jahre nach der Schockdiagnose, die sie nach einem Trainingslager in Australien erreicht hatte. Fast zehn Monate verbrachte sie anschließend im Krankenhaus, im März 2020 stieg sie wieder ins Training ein. "Ich habe nicht gedacht, dass ich die Norm schaffe, ich bin so glücklich", sagte sie unter Tränen: "Ich dachte, dass ich erst viel später in der Lage sein würde zu gewinnen."