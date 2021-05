Der japanische Golfstar Hideki Matsuyama hat Bedenken hinsichtlich der Austragung der Olympischen Spiele in Tokio während der Corona-Pandemie geäußert. Wenn man sich die Situation in Japan ansehe, "habe ich gemischte Gefühle", sagte der Gewinner des US Masters vor dem Turnier der US-Tour in McKinney/Texas.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn es wirklich sicher ausgetragen werden kann, würde ich gerne die Goldmedaille anstreben", sagte der beste Profigolfer des Landes. Es gebe aber "eine steigende Anzahl" von Infektionen in Japan und die Situation sei "schlecht".

Matsuyama ist nicht der erste japanische Sportler, der sich kritisch zu einer Durchführung der Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) äußert. Auch Tennisstar Naomi Osaka und ihr Kollege Kei Nishikori hatten bereits Bedenken angebracht. In Umfragen sprach sich zudem die japanische Bevölkerung zuletzt immer wieder mehrheitlich gegen die Spiele aus.