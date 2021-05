Frankfurt am Main (SID) - Canadier-Spezialistin Annika Loske (Potsdam) hat einen weiteren Quotenplatz für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Bei der abschließenden Qualifikation in Barnaul/Russland wurde die 23-Jährige im Einer über 200 m im Vorlauf wegen eines zu leichten Boots disqualifiziert und ließ damit die letzte Chance auf ein weiteres Ticket ungenutzt.

Bei der WM 2019 und der Qualifikation in Szeged/Ungarn in der vergangenen Woche hatten die Frauen des DKV bislang acht von neun möglichen Quotenplätzen für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) geholt. Die Männer hatten bei der WM 2019 mit neun Tickets bereits die Maximalausbeute erreicht.