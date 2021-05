Auch nach fünf olympischen Turnieren und trotz zahlreicher Verletzungen gibt Tischtennis-Ikone Timo Boll den Traum von einer olympischen Einzelmedaille nicht auf. "Ich habe den Ehrgeiz und den Anspruch, dort weit zu kommen und in einer Form zu spielen, dass ich auch im Einzel um Medaillen kämpfen kann", sagte der Rekord-Europameister im Interview mit dem SID.

Der Kampf um Edelmetall bei den Spielen in Tokio wird für den 40-Jährigen allerdings schwer. "Das letzte Jahr war nicht einfach für mich", sagte Boll mit Blick auf seine chronischen Rückenprobleme. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat der Fahnenträger von Rio kaum internationale Turniere gespielt und ist nach eigenen Angaben überhaupt nicht mehr geflogen.

Durch private Trainingssessions im hessischen Odenwald mit Nationalmannschaftskollege Patrick Franziska "habe ich gespürt, dass ich von Einheit zu Einheit besser werde", sagte Boll, der sich für Olympia "das Ziel gestellt hat, mit der Mannschaft eine Medaille zu gewinnen". Der ehemalige Weltranglistenerste erwartet ein körperlich "sehr hartes" Turnier, "aber wenn ich teilnehme, will ich auch gut spielen".

Auch nach 19 Jahren in der Weltspitze denkt Boll nicht an ein Karriereende nach Olympia: "Ich werde solange weiterspielen, wie mir die Sache Freude macht und solange mich mein Körper trägt." Mit Blick auf Olympia 2024 in Paris sagte Boll: "Wenn ich in drei Jahren noch in der Form bin, dass ich in die Mannschaft gehöre, warum nicht?"