Carbis Bay (SID) - Zum Abschluss ihres Gipfeltreffens haben sich die G7-Staaten für die Durchführung der Olympischen Sommerspiele in Tokio in diesem Sommer (23. Juli bis 8. August) ausgesprochen.

Die Staats- und Regierungschefs der bedeutendsten Industrienationen, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Japans Premierminister Yoshihide Suga, wünschen sich, dass die Veranstaltung "sicher und als Symbol der globalen Einheit zur Überwindung von COVID-19" abgehalten wird. So heißt es in der Abschlusserklärung, die am Ende des dreitägigen Gipfels in Cornwall im Südwesten Englands veröffentlicht wurde.