Mit dem Sieg von Sarah Voss endete die zweite Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturnerinnen in München. Eine Woche nach ihrem dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund setzte sich die Kölnerin mit 54,700 Punkten vor der deutschen Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart (54,025) sowie der Chemnitzerin Pauline Schäfer (52,475) durch.

Dieses Trio hat damit allerbeste Chancen, am Sonntag für die deutsche Olympiariege nominiert zu werden. Vierte Starterin in Tokio könnte die Stuttgarterin Kim Bui sein, die vor 770 offiziell zugelassenen Fans auch in der Olympiahalle Platz vier belegte.

"Am Schwebebalken war ich schon sehr nervös. Da habe ich mit kleinen Fehlerchen auch ein paar Zehntelpunkte verloren, konnte das aber zum Glück am Ende verschmerzen", sagte Voss.

Die EM-Fünfte Seitz vergab Rang eins in der Gesamtwertung durch einen Patzer am Balken, bei der Doppeldrehung musste die 27-Jährige das Gerät unfreiwillig verlassen. Voss hingegen blieb als einzige Starterin ohne grobe Fehler und sicherte sich durch diese Stabilität den Mehrkampfsieg.

Keine Chance mehr auf ein Olympiaticket hat Sophie Scheder. Die Olympia-Dritte von 2016 am Stufenbarren absolvierte wie schon in Dortmund keinen kompletten Vierkampf. Nach mehreren schweren Verletzungen konnte die Chemnitzerin ihre Trainingsrückstände nicht mehr aufholen.