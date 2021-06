Mit Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze und dem zweimaligen Madison-Weltmeister Roger Kluge an der Spitze plant der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) die Bahn-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio. Beide Medaillen-Aspiranten stehen auf der Vorschlagsliste, die der Verband am Dienstag bekannt gab. Die Nominierung der Bahn-Mannschaft erfolgt am 15. Juni durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Im Sprint der Frauen ist die Cottbuserin Hinze gesetzt, als Teamsprint-Partnerin ist Lea-Sophie Friedrich (Dassow) vorgesehen. Im Ausdauerbereich der Männer ist Kluge (Eisenhüttenstadt) prominentester Fahrer.