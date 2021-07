Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird mit einem 434-köpfigen Aufgebot zu den Sommerspielen nach Tokio (23. Juli bis 8. August) fliegen. Am Montag wurden die abschließenden Kader der Fußballer (19 Spieler) sowie der Basketballer (12), die sich am Sonntag in Kroatien das Ticket gesichert hatten, bekannt gegeben. Das Team besteht aus 258 Männern und 176 Frauen. Angeführt wird die Delegation von DOSB-Präsident Alfons Hörmann, Chef de Mission ist Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport bim Dachverband.

Die deutsche Olympia-Mannschaft ist die größte seit Peking 2008, als exakt die gleiche Anzahl an Sportlerinnen und Sportlern auf Medaillenjagd gegangen war. In London 2012 wurde Deutschland von einem 391-köpfigen Team präsentiert, in Rio de Janeiro 2016 von einem 423-köpfigen. Die größte deutsche Olympiamannschaft (469) war 1996 in Atlanta am Start.

Die deutsche Olympiamannschaft für Tokio:

BADMINTON (5)

Männer (3): Mark Lamsfuß (Doppel/Mixed, Wipperfeld), Kai Schäfer (Einzel/Dortelweil), Marvin Seidel (Doppel/Bischmisheim)

Frauen (2): Isabel Herttrich (Mixed/Bischmisheim), Yvonne Li (Einzel/Lüdinghausen)

BASKETBALL (12)

Männer (12): Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul/Türkei), Robin Benzing (Casademont Saragossa/Spanien), Isaac Bonga (vertragslos/zuletzt Washington Wizards), Niels Giffey (Zalgiris Kaunas/Litauen), Maodo Lo, Johannes Thiemann (beide Alba Berlin), Andreas Obst (vertragslos/zuletzt ratiopharm Ulm), Joshiko Saibou (Champagne Basket Reims/Frankreich), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/Russland), Jan Niklas Wimberg (Niners Chemnitz), Moritz Wagner (vertragslos/zuletzt Orlando Magic), Lukas Wank (Löwen Braunschweig).

BEACHVOLLEYBALL (6)

Männer (2): Julius Thole/Clemens Wickler (Hamburg)

Frauen (4): Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf), Margareta Kozuch/Laura Ludwig (Hamburg)

BOGENSCHIESSEN (4)

Männer (1): Florian Unruh (Fockbek)

Frauen (3): Michelle Kroppen, Charline Schwarz (beide Jena), Lisa Unruh (Berlin)

BOXEN (3)

Männer (2): Ammar Abduljabbar (bis 91 kg/Hamburg), Hamsat Shadalov (bis 57 kg/Berlin)

Frauen (1): Nadine Apetz (bis 69 kg/Köln)

FECHTEN (9)

Männer (8): Max Hartung (Säbel, Einzel, Team/Dormagen), Peter Joppich (Florett, Einzel, Team/Koblenz), Benjamin Kleibrink (Florett, Einzel, Team/Düsseldorf), Andre Sanita (Florett, Einzel, Team/Bonn), Matyas Szabo (Säbel, Einzel, Team/Dormagen), Benedikt Wagner (Säbel, Einzel, Team/Dormagen). - Ersatz-Athleten: Richard Hübers (Säbel, Team/Dormagen), Luis Klein (Florett, Team/Tauberbischofsheim)

Frauen (1): Leonie Ebert (Florett, Einzel/Werbach)

FUSSBALL (19)

Männer (19): Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Svend Brodersen (Yokohama FC), Niklas Dorsch (KAA Gent), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Max Kruse (Union Berlin), Eduard Löwen (VfL Bochum), Arne Maier (Hertha BSC), Florian Müller (VfB Stuttgart), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Luca Plogmann (Werder Bremen), David Raum (TSG Hoffenheim), Marco Richter (FC Augsburg), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth), Cedric Teuchert (Union Berlin), Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Josha Vagnoman (Hamburger SV)

GEWICHTHEBEN (4)

Männer (2): Simon Brandhuber (bis 61 kg/Speyer), Nico Müller (bis 81 kg/Obrigheim)

Frauen (2): Sabine Kusterer (bis 59 kg/Durlach), Lisa Marie Schweizer (bis 64 kg/Speyer)

GOLF (4)

Männer (2): Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Hurly Long (St. Leon-Rot)

Frauen (2): Caroline Masson (Gladbeck), Sophia Popov (St. Leon-Rot)

HANDBALL (17)

Männer (17): Johannes Bitter (HSV Hamburg), Paul Drux (Füchse Berlin), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Kai Häfner (MT Melsungen), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Julius Kühn (MT Melsungen), Finn Lemke (MT Melsungen), Tobias Reichmann (MT Melsungen), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Philipp Weber (SC Magdeburg), Steffen Weinhold (THW Kiel), Andreas Wolff (KS Vive Kielce/Polen)

HOCKEY (38)

Männer (19): Victor Aly (Grossflottbeker THGC), Niklas Bosserhoff (Uhlenhorst Mülheim), Florian Fuchs (HC Bloemendaal), Benedikt Fürk (Uhlenhorst Mülheim), Mats Grambusch (Rot-Weiss Köln), Johannes Große (Rot-Weiss Köln), Martin Häner (Berliner HC), Tobias Hauke (Harvestehuder THC), Timm Herzbruch (Uhlenhorst Mülheim), Paul Kaufmann (TSV Mannheim), Linus Müller (Mannheimer HC), Timur Oruz (Rot-Weiss Köln), Christopher Rühr (Rot-Weiss Köln), Alexander Stadler (TSV Mannheim), Constantin Staib (Hamburger Polo Club), Niklas Wellen (HC Pinoke), Justus Weigand (Mannheimer HC), Lukas Windfeder (Uhlenhorst Mülheim), Martin Zwicker (Berliner HC)

Frauen (19): Lisa Altenburg (Club an der Alster), Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC), Hanna Granitzki (Club an der Alster), Franzisca Hauke (Harvestehuder THC), Pauline Heinz (Rüsselsheimer RK), Kira Horn (Club an der Alster), Viktoria Huse (Club an der Alster), Nathalie Kubalski (Düsseldorfer HC), Nike Lorenz (Rot-Weiss Köln), Pia Maertens (Rot-Weiss Köln), Lena Micheel (UHC Hamburg), Selin Oruz (Düsseldorfer HC), Cecile Pieper (Rot-Weiss Köln), Maike Schaunig (Uhlenhorst Mülheim), Anne Schröder (Der Club an der Alster), Julia Sonntag (Rot-Weiss Köln), Charlotte Stapenhorst (UHC Hamburg), Amelie Wortmann (UHC Hamburg), Sonja Zimmermann (Mannheimer HC)

JUDO (13)

Männer (7): Johannes Frey (über 100 kg/Düsseldorf), Karl-Richard Frey (bis 100 kg/Leverkusen), Moritz Plafky (bis 60 kg/Hennef), Dominic Ressel (bis 81 kg/Kronshagen), Sebastian Seidl (bis 66 kg/Abensberg), Eduard Trippel (bis 90 kg/Rüsselsheim), Igor Wandtke (bis 73 kg/Hannover)

Frauen (6): Jasmin Grabowski (über 78 kg/Zweibrücken), Katharina Menz (bis 48 kg/Backnang), Giovanna Scoccimarro (bis 70 kg/Vorsfelde), Theresa Stoll (bis 57 kg/München), Martyna Trajdos (bis 63 kg/Zweibrücken), Anna-Maria Wagner (bis 78 kg/Ravensburg)

KANU (21)

RENNSPORT (17)

Männer (9): Sebastian Brendel (Canadier/Potsdam), Tim Hecker (Canadier/Berlin), Max Hoff (Kajak/Essen), Max Lemke (Kajak/Potsdam), Tom Liebscher (Kajak/Dresden), Ronald Rauhe (Kajak/Potsdam), Max Rendschmidt (Kajak/Essen), Conrad Scheibner (Canadier/Berlin), Jacob Schopf (Kajak/Potsdam)

Frauen (8): Caroline Arft (Kajak/Essen), Sarah Brüßler (Kajak/Karlsruhe), Tina Dietze (Kajak/Leipzig), Melanie Gebhardt (Kajak/Leipzig), Jule Hake (Kajak/Lünen), Sabrina Hering-Pradler (Kajak/Hannover), Lisa Jahn (Canadier/Berlin), Sophie Koch (Canadier/Karlsruhe)

SLALOM (4)

Männer (2): Hannes Aigner (Kajak/Augsburg), Sideris Tasiadis (Canadier/Augsburg)

Frauen (2): Ricarda Funk (Kajak/Bad Kreuznach), Andrea Herzog (Canadier/Meißen)

KARATE (4)

Männer (3): Noah Bitsch (Kumite Einzel bis 75kg/Waltershausen), Jonathan Horne (Kumite Einzel über 75kg/Kaiserslautern), Ilja Smorguner (Kata Einzel/Idstein)

Frauen (1): Jasmin Jüttner (Kata Einzel/Frankfurt)

KUNSTTURNEN (8)

Männer (4): Lukas Dauser (Unterhaching), Nils Dunkel (Erfurt), Philipp Herder (Berlin), Andreas Toba (Hannover)

Frauen (4): Kim Bui (Stuttgart), Pauline Schäfer (Chemnitz), Elisabeth Seitz (Stuttgart), Sarah Voss (Köln)

LEICHTATHLETIK (100)

Männer (50): Joshua Abuaku (400 m Hürden/Frankfurt), Deniz Almas (4x100 m/Wolfsburg/Alternate Athlete), Owen Ansah (4x100 m/Hamburg), Lucas Ansah-Peprah (4x100 m/Hamburg), Bo Kanda Lita Baehre (Stabhochsprung/Leverkusen), Amos Bartelsmeyer (1500 m/Frankfurt), Karl Bebendorf (3000 m Hindernis/Dresden), Torben Blech (Stabhochsprung/Leverkusen), Simon Boch (Marathon/Regensburg/Alternate Athlete), Jean-Paul Bredau (4x400 m/Potsdam), Nils Brembach (20 km Gehen/Potsdam), Luke Campbell (400 m Hürden/Frankfurt), Carl Dohmann (50 km Gehen/Baden-Baden), Robert Farken (1500 m/Leipzig), Niels Torben Giese (4x100 m/Leipzig), Christoph Hartung (Diskuswerfen/Berlin/Alternate Athlete), Fabian Heinle (Weitsprung/Stuttgart), Max Heß (Dreisprung/Chemnitz), Jonathan Hilbert (50 km Gehen/Gotha), Andreas Hofmann (Speerwerfen/Mannheim/Alternate Athlete), Daniel Jasinski (Diskuswerfen/Wattenscheid), Karl Junghannß (50 km Gehen/Erfurt/Alternate Athlete), Torben Junker (4x400 m/Dortmund), Niklas Kaul (Zehnkampf/Mainz), Kai Kazmirek (Zehnkampf/Rhein-Wied), Marc Koch (4x400 m/Berlin), Leo Köpp (20 km Gehen/Berlin), Tobias Lange (4x400 m/Leverkusen), Christopher Linke (20 km Gehen/Potsdam), Mohamed Mohumed (5000 m/Dortmund), Steven Müller (200 m/Friedberg-Fauerbach), Amanal Petros (Marathon/Wattenscheid), Hendrik Pfeiffer (Marathon/Wattenscheid), Hagen Pohle (20 km Gehen/Potsdam/Alternate Athlete), Constantin Preis (400 m Hürden/Ersatz 4x400 m/Sindelfingen), Clemens Prüfer (Diskuswerfen/Potsdam), Mateusz Przybylko (Hochsprung/Leverkusen), Julian Reus (4x100 m/Erfurt), Richard Ringer (Marathon/Rehlingen), Manuel Sanders (4x400 m/Dortmund), Marvin Schlegel (400 m/4x400 m/Chemnitz), Marvin Schulte (4x100 m/Leipzig), Tristan Schwandke (Hammerwurf/Hindelang), Bernd Seifert (Speerwerfen/Potsdam), Nathaniel Seiler (50 km Gehen/Bühlertal), Gregor Traber (110 m Hürden/Tübingen), Johannes Vetter (Speerwerfen/Offenburg), Julian Weber (Speerwerfen/Mainz), David Wrobel (Diskuswerfen/Magdeburg), Oleg Zernikel (Stabhochsprung/Landau)

Frauen (50): Samantha Borutta (Hammerwurf/Leverkusen), Alexandra Burghardt (100 m/4x100 m/Burghausen), Elena Burkard (3000 m Hindernis/Nordschwarzwald), Shanice Kraft (Diskuswerfen/Mannheim/Alternate Athlete), Neele Eckhardt-Noack (Dreisprung/Göttingen), Saskia Feige (Gehen/Potsdam), Sara Gambetta (Kugelstoßen/Halle), Kristin Gierisch (Dreisprung/Leverkusen), Nadine Gonska (4x400 m/Mannheim), Caterina Granz (1500 m/Berlin), Vanessa Grimm (Siebenkampf/Königstein), Rebekka Haase (200 m/Wetzlar), Christina Hering (800 m/München), Christin Hussong (Speerwurf/Zweibrücken), Marie-Laurence Jungfleisch (Hochsprung/Stuttgart), Alina Kenzel (Kugelstoßen/Waiblingen/Alternate Athlete), Melat Yisak Kejeta (Marathon/Kassel), Hanna Klein (1500 m/Tübingen), Konstanze Klosterhalfen (10.000 m/Leverkusen), Carolina Krafzik (400 m Hürden/4x400 m/Sindelfingen), Gesa Felicitas Krause (3000 m Hindernis/Trier), Lisa Marie Kwayie (200 m/Neukölln), Ricarda Lobe (100 m Hürden/Mannheim), Maryse Luzolo (Weitsprung/Königstein), Gina Lückenkemper (4x100 m/100 m/Alternate Athlete/Berlin), Katharina Maisch (Kugelstoßen/LV Erzgebirge), Lisa Mayer (100 m/4x100 m/Wetzlar), Hannah Mergenthaler (4x400 m/Mannheim), Lea Meyer (3000 m Hindernis/Löningen), Malaika Mihambo (Weitsprung/Heidelberg), Jennifer Montag (4x100 m/Leverkusen), Lisa Nippgen (4x100 m/Mannheim), Laura Müller (4x400 m/Rehlingen), Imke Onnen (Hochsprung/Hannover), Karolina Pahlitzsch (4x400 m/Berlin), Tatjana Pinto (100 m/4x100 m/Paderborn), Kristin Pudenz (Diskuswerfen/Potsdam), Lisa Ryzih (Stabhochsprung/Ludwigshafen), Carolin Schäfer (Siebenkampf/Frankfurt), Alica Schmidt (4x400 m/Berlin), Deborah Schöneborn (Marathon/Berlin), Rabea Schöneborn (Marathon/Berlin/Alternate Athlete, Corinna Schwab (400/4x400 m/Chemnitz), Christina Schwanitz (Kugelstoßen/LV Erzgebirge), Ruth Maria Spelmeyer-Preuß (4x400 m/Oldenburg), Marike Steinacker (Diskuswerfen/Leverkusen), Katharina Steinruck (Marathon/Frankfurt), Katharina Trost (800 m/München), Claudine Vita (Diskuswerfen/Neubrandenburg), Jessica-Bianca Wessolly (200 m/Mannheim)

MODERNER FÜNFKAMPF (4)

Männer (2): Patrick Dogue, Fabian Liebig (beide Potsdam)

Frauen (2): Rebecca Langrehr, Annika Schleu (beide Berlin)

RADSPORT (32)

STRASSE (8)

Männer (4): Nikias Arndt (Einer-Straße, Einzelzeitfahren/Buchholz), Emanuel Buchmann (Einer-Straße/Ravensburg), Simon Geschke (Einer-Straße, Ersatz Einzelzeitfahren/Berlin), Maximilian Schachmann (Einer-Straße, Einzelzeitfahren/Berlin)

Frauen (4): Lisa Brennauer (Einer-Straße, Einzelzeitfahren/Kempten), Liane Lippert (Einer-Straße/Friedrichshafen), Hannah Ludwig (Einer-Straße, Einzelzeitfahren/Heidelberg), Trixi Worrack (Einer-Straße/Erfurt)

BAHN (18)

Männer (10): Timo Bichler (Teamsprint/Dudenhofen), Stefan Bötticher (Teamsprint, Sprint, Keirin/Chemnitz), Maximilian Dörnbach (Teamsprint, Sprint, Keirin/Alternate Athlete/Heiligenstadt), Felix Groß (Mannschaftsverfolgung/Feuchtwangen), Roger Kluge (Omnium, Madison/Eisenhüttenstadt), Maximilian Levy (Teamsprint, Sprint, Keirin/Cottbus), Marco Mathis (Mannschaftsverfolgung/Alternate Athlete/Frankfurt), Theo Reinhardt (Mannschaftsverfolgung, Madison/Berlin), Leon Rohde (Mannschaftsverfolgung/Hamburg), Domenic Weinstein (Mannschaftsverfolgung/Frankfurt)

Frauen (8): Charlotte Becker (Mannschaftsverfolgung/Alternate Athlete/Berlin), Franziska Brauße (Mannschaftsverfolgung, Madison/Metzingen), Lea-Sophie Friedrich (Teamsprint, Sprint, Keirin/Dassow), Pauline Grabosch (Teamsprint, Sprint, Keirin/Alternate Athlete/Magdeburg), Emma Hinze (Teamsprint, Sprint, Keirin/Cottbus), Lisa Klein (Mannschaftsverfolgung, Madison/Saarbrücken), Mieke Kröger (Mannschaftsverfolgung/Bielefeld), Laura Süßemilch (Mannschaftsverfolgung/Biberach)

MOUNTAINBIKE (4)

Männer (2): Maximilian Brandl (Wombach), Manuel Fumic (Kirchheim/Teck)

Frauen (2): Elisabeth Brandau (Schönaich), Ronja Eibl (Grosselfingen)

BMX (2)

Frauen (2): Lara Lessmann (Berlin), Rebecca Gruhn (Halle/Alternate Athlete)

REITEN (12)

Männer (6): Daniel Deußer (Springreiten, Wiesbaden), Andreas Dibowski (Vielseitigkeit/Egestorf)(Alternate Athlet), Michael Jung (Vielseitigkeit/Horb), Christian Kukuk (Springreiten/Riesenbeck), Maurice Tebbel (Springreiten/Emsbüren/Alternate Athlet), Andre Thieme (Springreiten/Plau am See)

Frauen (6): Sandra Auffarth (Vielseitigkeit/Ganderkesee), Jessica von Bredow-Werndl (Dressur/Aubenhausen), Julia Krajewski (Vielseitigkeit/Warendorf), Helen Langehanenberg (Dressur/Billerbach/Alternate Athlet), Dorothee Schneider (Dressur/Framersheim), Isabell Werth (Dressur/Rheinberg)

RINGEN (7)

Männer (5): Gennadij Cudinovic (Freistil bis 125 kg/Heusweiler), Etienne Kinsinger (griech.-röm. bis 60 kg/Köllerbach), Denis Kudla (griech.-röm. bis 87 kg/Schifferstadt), Eduard Popp (griech.-röm. bis 130 kg/Neckargartach), Frank Stäbler (griech.-röm. bis 67 kg/Musberg)

Frauen (2): Aline Rotter-Focken (Freistil bis 76 kg/Krefeld), Anna Schell (Freistil bis 68 kg/Unterföhring)

RUDERN (27)

Männer (20): Max Appel (Doppelvierer/Magdeburg), Laurits Follert (Achter/Krefeld), Hans Gruhne (Doppelvierer/Potsdam), Malte Jakschik (Achter/Castrop-Rauxel), Torben Johannesen (Achter/Hamburg), Stephan Krüger (Doppelzweier/Frankfurt), Tim Ole Naske (Doppelvierer/Hamburg), Hannes Ocik (Achter/Schwerin), Jason-Toby Osborne (Leichtgewichts-Doppelzweier/Mainz), Stephan Riemekasten (Skull Ersatz/Hamburg/Alternate Athlete), Olaf Roggensack (Achter/Berlin), Jonathan Rommelmann (Leichtgewichts-Doppelzweier/Krefeld), Martin Sauer (Achter/Stm./Berlin), Richard Schmidt (Achter/Trier), Jakob Schneider (Achter/Essen), Karl Schulze (Doppelvierer/Berlin), Marc Weber (Doppelzweier/Gießen), Johannes Weißenfeld (Achter/Herdecke), Felix Wimberger (Riemen Ersatz/Passau/Alternate Athlete), Oliver Zeidler (Einer/Ingolstadt)

Frauen (7): Frieda Hämmerling (Doppelvierer/Kiel), Franziska Kampmann (Doppelvierer/Waltrop), Leonie Menzel (Doppelzweier/Düsseldorf), Carlotta Nwajide (Doppelvierer/Hannover), Daniela Schultze (Doppelvierer/Potsdam), Michaela Staelberg (Skull Ersatz/Krefeld/Alternate Athlete), Annekatrin Thiele (Doppelzweier/Leipzig)

SCHIESSEN (8)

Männer (3): Oliver Geis (Schnellfeuerpistole/Kriftel), Andreas Löw (Trap/Frankfurt/Oder), Christian Reitz (Schnellfeuerpistole/Regensburg)

Frauen (5): Jolyn Beer (KK-Dreistellung/Lochtum), Monika Karsch (Sportpistole/Regensburg), Nadine Messerschmidt (Skeet/Suhl), Doreen Vennekamp (Sportpistole/Hüttengesäß), Carina Wimmer (Luftpistole/Kelheim Gmünd)

SCHWIMMEN (31*)

BECKEN (28*)

Männer (17): Ole Braunschweig (100 m Rücken, 4x100 m Lagen/Berlin), Christian Diener (200 m Rücken/Potsdam), Christoph Fildebrandt (4x100 m Freistil/Saarbrücken), Eric Friese (4x100 m Freistil/Potsdam), Jacob Heidtmann (200 m Freistil, 200, 400 m Lagen, 4x200 m Freistil/Elmshorn), Philip Heintz (200 m Lagen/Heidelberg), Marco Koch (200 m Brust/Frankfurt), Marius Kusch (100 m Schmetterling, 4x100 m Freistil, 4x100 m Lagen, 4x100 m Lagen Mixed/Essen), Lukas Märtens (200/400/1500 m Freistil, 4x200 m Freistil/Magdeburg), Lucas Matzerath (100 m Brust/Frankfurt), Henning Mühlleitner (400 m Freistil, 4x200 m Freistil/Neckarsulm), Fabian Schwingenschlögl (100 m Brust, 4x100 m Lagen, 4x100 m Lagen Mixed/Neckarsulm), David Thomasberger (200 m Schmetterling/Leipzig), Marek Ulrich (100 m Rücken/4x100 m Lagen/Dessau), Florian Wellbrock (800/1500 m Freistil/Magdeburg), Damian Wierling (100 m Freistil, 4x100m Freistil, 4x100m Lagen/Essen), Poul Zellmann (4x200 m Freistil/Essen)

Frauen (11): Annika Bruhn (200 m Freistil, 4x100/4x200 m Freistil, 4x100 m Lagen, Lagen Mixed/Neckarsulm), Anna Elendt (100 m Brust, 4x100 m Lagen/Darmstadt), Isabel Gose (200/400/800 m Freistil, 4x200 m Freistil/Heidelberg), Franziska Hentke (200 m Schmetterling/Magdeburg), Lisa Höpink (100 m Freistil, 4x100 m Freistil, 4x100 m Lagen/Essen), Sarah Köhler (800/1500 m Freistil/Frankfurt), Hannah Küchler (4x100 m Freistil/Hamburg), Leonie Kullmann (400 m Freistil, 4x200 m Freistil/Berlin), Marie Pietruschka (4x100/4x200 m Freistil/Leipzig), Laura Riedemann (100 m Rücken, 4x100 m Lagen, Lagen Mixed/Halle), Celine Rieder (1500 m Freistil/Neckarsulm)

FREIWASSER (4*)

Männer (2): Rob Muffels (Magdeburg), Florian Wellbrock (Magdeburg)

Frauen (2): Leonie Beck (Würzburg), Finnia Wunram (Magdeburg)

*Wellbrock doppelt gezählt in Becken und Freiwasser

SEGELN (10)

Männer (4): Philipp Buhl (Laser/Immenstadt), Erik Heil (49er/Hamburg), Paul Kohlhoff (Nacra 17/Kiel), Thomas Plößel (49er/Hamburg)

Frauen (6): Susann Beucke (49erFX/Hannover), Tina Lutz (49erFX/Prien), Alica Stuhlemmer (Nacra 17/Kiel), Luise Wanser (470er/Hamburg), Svenja Weger (Laser Radial/Potsdam), Anastasiya Winkel (470er/Hamburg)

SKATEBOARD (2)

Männer (1): Tyler Edtmayer (Park/Inningen)

Frauen (1): Lilly Stoephasius (Park/Berlin)

SPORTKLETTERN (2)

Männer (2): Jan Hojer (Frankfurt), Alexander Megos (Erlangen)

SURFEN (1)

Männer (1): Leon Glatzer (Kassel)

TAEKWONDO (1)

Männer (1): Alexander Bachmann (über 80 kg/Stuttgart)

TENNIS (9)

Männer (6): Dominik Koepfer (Einzel/Furtwangen), Philipp Kohlschreiber (Einzel, Doppel/Augsburg), Kevin Krawietz (Doppel/Coburg), Tim Pütz (Doppel/Frankfurt), Jan-Lennard Struff (Einzel, Doppel/Warstein), Alexander Zverev (Einzel, Doppel/Hamburg)

Frauen (3): Anna-Lena Friedsam (Einzel, Doppel/Neuwied), Angelique Kerber (Einzel/Kiel), Laura Siegemund (Einzel, Doppel/Metzingen)

TISCHTENNIS (8)

Männer (4): Benedikt Duda (Bergneustadt/Alternate Athlet), Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Hameln), Timo Boll (Düsseldorf), Patrick Franziska (Saarbrücken)

Frauen (4): Nina Mittelham (Berlin/Alternate Athlet), Petrissa Solja (Langstadt), Han Ying (Tarnobrzeg/Polen), Shan Xiaona (Berlin)

TRIATHLON (4)

Männer (2): Justus Nieschlag (Lehrte), Jonas Schomburg (Hannover)

Frauen (2): Anabel Knoll (Ingolstadt), Laura Lindemann (Potsdam)

WASSERSPRINGEN (9)

Männer (5): Timo Barthel (Turm Einzel/Halle), Jaden Eikermann (Turm Einzel/Aachen), Patrick Hausding (3-m-Brett Einzel und Synchron/Berlin), Lars Rüdiger (3-m-Brett Synchron/Berlin), Martin Wolfram (3-m-Brett Einzel/Dresden)

Frauen (4): Lena Hentschel (3-m-Brett Synchron/Berlin), Tina Punzel (3-m-Brett Einzel und Synchron, Turm Synchron/Dresden), Christina Wassen (Turm Einzel und Synchron/Berlin), Elena Wassen (Turm Einzel/Berlin)