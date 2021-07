Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber, Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth und Andreas Toba, der "Hero de Janeiro", gehören zum Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio (23. Juli) die deutsche Mannschaft anführen könnten. Erstmals in der Geschichte wird es eine Fahnenträgerin und einen Fahnenträger geben.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominierte neben Kerber und Werth auch Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig, Turnerin Elisabeth Seitz und Ruderin Annekatrin Thiele, ebenfalls in Rio mit Gold dekoriert. Bei den Männern sind neben Toba, der 2016 mit einem Kreuzbandriss weiter turnte, auch der zweimalige Hockey-Olympiasieger Tobias Hauke, Wasserspringer Patrik Hausding, Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov und Ruderer Richard Schmidt, der 2012 in London Gold mit dem Achter gewonnen hatte, in der Auswahl.

Das jeweils zu 50 Prozent von den Athletinnen und Athleten sowie den Fans gewählte Duo wird am Tag vor der Eröffnungsfeier in Tokio bekanntgegeben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die Empfehlung ausgesprochen, je eine Frau und einen Mann gemeinsam die Fahne tragen zu lassen.

Einfluss auf die Vorauswahl des DOSB hatten die strengen Coronaregeln. Außerdem werden bei der Eröffnungsfeier noch nicht alle Athletinnen und Athleten in Tokio sein. Abgestimmt werden kann unter www.teamdeutschland.de oder unter tokio.sportschau.de. 2016 in Rio hatte Tischtennisspieler Timo Boll die deutsche Fahne ins Olympiastadion getragen.