Die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) finden ohne Zuschauer statt. Darauf verständigten sich die Organisatoren am Donnerstagabend (Ortszeit). Die Entscheidung fiel, nachdem die japanische Regierung den nächsten Notstand ausgerufen hatte. Zuletzt waren die Coronainfektionen in Tokio wieder gestiegen. Ausländische Fans waren bereits im März ausgeschlossen worden.