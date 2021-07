Das britische Skateboard-Wunderkind Sky Brown (12) traut der jüngsten deutschen Olympia-Teilnehmerin Lilly Stoephasius (14) viel zu.

"Lilly ist richtig gut", sagte Brown dem Nachrichtenportal t-online und ergänzte: "Ich glaube, dass sie das wirklich gut hinbekommen wird. Lilly wird immer besser. Ich bin gespannt zu sehen, was sie machen wird. Sie ist sehr gut."

Brown könnte bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) als jüngste Olympiasiegerin aller Zeiten in die Geschichte eingehen, in der Disziplin Park gehört die junge Britin zum Favoritenkreis. In diesem Wettbewerb tritt auch Stoephasius an. (Alles zu Olympia)

"Ich sehe sie bei jedem Wettbewerb und verfolge ihre Aktivitäten natürlich auch in den sozialen Medien. Sie veröffentlicht da so viele coole Skate-Clips und hat sich so stark weiterentwickelt. Sie inspiriert mich auch", sagte Brown.

Olympia: Brown vor historischem Sieg

Ihre persönlichen Bestrebungen in Tokio sind nicht nur auf eine Medaille fixiert.

"Mein Ziel ist es, Grenzen zu verschieben und dadurch vor allem Mädchen zu inspirieren", sagte Brown.

"Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie viele Mädchen richtig gut Skateboard fahren können."