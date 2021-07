vergrößernverkleinern In Tokio dabei: Novak Djokovic © AFP/POOL/SID/PETER NICHOLLS

Novak Djokovic nimmt an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teil. Der Tennis-Superstar peilt in diesem Jahr den "Golden Slam" an.