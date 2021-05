Auf die deutschen Rollstuhlbasketball-Teams warten bei den Paralympics in Tokio ganz schwere Aufgaben.

So stehen für die Männer schon in der Gruppenphase Duelle mit den vier Bestplatzierten der WM 2018 an. "Das ist eine Hammergruppe", sagte Bundestrainer Nicolai Zeltinger nach der Auslosung. Er zeigte sich verwundert, "dass wir mit den Top-4-Nationen der Welt in einer Gruppe sind. Da fragt man sich schon, wie das zustande kommen kann."

In Gruppe B trifft Deutschland auf Weltmeister Großbritannien, Paralympics-Sieger USA sowie Australien und den Iran. Dazu kommt Afrikameister Algerien. Mindestens zwei Teams müssen die Deutschen hinter sich lassen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Auch die deutschen Frauen sind von Beginn an voll gefordert. In Gruppe A trifft das Team von Trainer Martin Otto auf Vizeweltmeister Großbritannien, Kanada, Australien und Gastgeber Japan. "Das ist eine ausgeglichene, starke Gruppe. Es kann auch ein Vorteil sein, um gut ins Turnier zu finden und sich schnell einzuspielen", sagte Kapitänin Mareike Miller und fügte an: "Unser Ziel bleibt eine Medaille."