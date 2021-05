Frankfurt am Main (SID) - Bei der paralympischen Premiere der Sportart Taekwondo werden keine deutschen Sportler am Start sein. Beim europäischen Qualifikationsturnier verpasste Hasim Celik als einziger deutscher Starter das Ticket für die Paralympischen Spiele (24. August bis 5. September). Der 30-Jährige beendete das Event in Sofia zwar auf einem beachtlichen dritten Platz, jedoch erhielt nur der Sieger die Startberechtigung für Tokio.

"Die Konkurrenz war heute deutlich stärker als ich", sagte der Nürnberger: "Es war ein langer Weg und ein lang ersehnter Traum. Ich denke, ich habe mein Bestes gegeben. Ich arbeite seit Jahren schon Vollzeit und mache den Sport 'nebenbei' - es ist also nur mein Hobby. Trotzdem ist die Enttäuschung groß und meine Trauer tief."

Auch für die olympischen Athleten aus Deutschland verlief das Qualifikationsturnier an gleicher Stelle enttäuschend. Lorena Brandl (Mindelstetten), Tahir Gülec (Nürnberg) und Ela Aydin (Dachau) hatten allesamt den Finaleinzug und das damit verbundene Tokio-Ticket verpasst. Einziger deutscher Starter in Tokio wird Ex-Weltmeister Alexander Bachmann (Stuttgart) sein.