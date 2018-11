Am 11. und 12. Dezember versammeln wir uns zum letzten Mal im Jahr 2018 vor den Fernsehern zum Schauen der Champions League. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es um die Wurst: Wer schafft es in die K.O.-Runde? Speziell für den FC Schalke 04 stehen die Chancen nicht schlecht, mit einem Sieg gegen Lokomotive Moskau ins Achtelfinale einzuziehen – es wäre das erste Mal seit 2015, dass es die Gelsenkirchener in der europäischen Königsklasse so weit schaffen.

QLED 8K TV von Samsung - Die Zukunft des TVs

Gerade beim Fußball möchten wir einerseits möglichst viele Menschen um uns versammeln, die mit uns mitfiebern, andererseits möglichst nah am Geschehen sein, um ja nichts zu verpassen. Und bis jetzt galt: Je größer der TV-Bildschirm, desto unschärfer kann das Bild wirken – sofern man nicht die Pixelanzahl oder den Sitzabstand erhöht. 8K-Displays, die technologische Zukunft des TVs, haben viermal so viele Pixel wie 4K UHD, können also bei gleicher Schärfe eine doppelt so große Bildschirmdiagonale besitzen. Dank der höheren Bildschärfe sind auch bei geringerem Sitzabstand keine Pixel zu erkennen. So können größere Displaydiagonalen im Raum Platz finden, ohne dass der Zuschauer weiter nach hinten rücken muss.

Der erste QLED 8K TV von Samsung bietet neben der Auflösung atemberaubende Bilder mit lebensechten Farben und enormer plastischer Tiefe, die überzeugend räumlich und realistisch wahrgenommen werden können. 8K verspricht, noch mehr Details zum Vorschein zu bringen, die bis jetzt auf dem TV-Bildschirm nicht zu erkennen waren. Dafür sorgt auch die neu entwickelte 8K AI Upscaling-Technologie. Sie stellt Inhalte mit niedrigerer Auflösung – von SD bis 4K – in 8K-Qualität dar. Q HDR 8K sorgt durch eine Leuchtkraft von bis zu 4.000 Nits für hohe Kontraste und Detailschärfe sowohl in hellen als auch in dunklen Bildbereichen. Damit erreicht der QLED 8K TV eine lebensechte Räumlichkeit, die insbesondere bei großen Bildschirmdiagonalen bislang nicht möglich war.

8K-Fußballabend: FC Schalke gegen Lokomotive Moskau

Damit auch beim letzten Gruppenspiel der Champions League von Schalke 04 echte Stadionatmosphäre aufkommt, hast Du und eine Begleitung die Chance, beim 8K-Fußballabend im Samsung Showcase in der Frankfurter Zeil dabei zu sein! Die Räume des Samsung Showcase werden zur echten Fußballarena: Von Stadiontribünen aus verfolgst das Publikum die Partie zwischen Schalke und Moskau auf vier 8K-TVs. Es gibt eine Mixed Zone, im Stadionumlauf finden die Zuschauer fußballtypische Verpflegung und in Interviews vor und nach dem Spiel diskutieren Experten vom DFB und Samsung über das Verhältnis von Fußball und Technologie und wie TV-Übertragungen aus dem Stadion zukünftig noch lebensechter werden können. Wir genießen live gemeinsam das Spiel, Laura Wontorra führt als Moderatorin durch den Abend und Kevin Kuranyi, der sowohl bei Schalke als auch in der russischen Profiliga gespielt hat, kommentiert die Begegnung als Experte. Mach bei unserem Gewinnspiel mit und gewinne mit etwas Glück 2 Tickets für das Fußballfest in 8K in Frankfurt.

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 18 Jahren.