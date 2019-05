Stell dich der Herausforderung in einem zweitägigen Workshop – Torspielerausstattung von GOALPLAY im Wert von 150 Euro inklusive: Die erfahrenen GOALPLAY Coaches trainieren dich in ausgewählten Teilbereichen des GOALPLAY Trainings, z.B. in den Bereichen Stellungsspiel, Technik, Taktik und Athletik, aber auch Motivation und Mentalität.

Höhepunkt der Train N‘ Fight Challenge powered by SAMSUNG ist der Wettkampf unter den Teilnehmer*innen, um den oder die beste/n Torspieler*in zu küren. Im Duell 1 gegen 1 in den Disziplinen Schießen, Werfen und Dribbeln trittst du gegen die anderen Torspieler*innen an und kämpfst um den Sieg.

Mit der Train N‘ Fight Challenge 2019 fördern SAMSUNG und GOALPLAY den Nachwuchsfußball in ganz Deutschland. Spielorte in diesem Jahr sind: Stuttgart – Düsseldorf – Osnabrück – München – Ulm – Kassel – Heidelberg – Bodensee

Die besten Torspieler*innen aller acht Standorte treffen im großen Bundesfinale aufeinander. Wer wird in diesem Jahr Nachfolger*in von Phil vom SC Eintracht Oberursel und sichert sich den Sieg?

Schau dir hier die Highlights von Phils Weg über den Sieg der Train N Fight Challenge bis hin zum Probetraining bei Eintracht Frankfurt an.

Sponsoring und Probetraining gewinnen!

Die/Der Sieger*in des Train N' Fight Bundesfinales erhält ein GOALPLAY Produkt-Sponsoring und ein Probetraining in einem Nachwuchsleistungszentrum. Beim Finale gibt es außerdem die Chance, SAMSUNG Markenbotschafter Oliver Kahn persönlich kennen zu lernen.

Bewirb dich jetzt für die Train N‘ Fight Challenge powered by SAMSUNG und miss dich mit den besten Nachwuchs-Keeper*innen Deutschlands. Melde dich unter train.fight.challenge@samsung.de an und sag uns, warum du der SAMSUNG QLED 8K Train N‘ Fight-Teilnehmer*in 2019 werden willst.*

Viel Erfolg!

*Teilnahmeberechtigt sind alle Torspieler*innen zwischen 12 und 17 Jahren. In diesem Preis sind neben den Trainingseinheiten (inkl. Tagesverpflegung) ein Paar GOALPLAY-Handschuhe und ein GOALPLAY-Trikotset enthalten (Warenwert ca. 150 €). Samsung Electronics übernimmt anfallende Reisekosten für Anfahrt und Übernachtung zur Train N' Fight Challenge für den Teilnehmer und eine Begleitperson. Es gelten die AGBs der Goalplay GmbH & Co. KG.