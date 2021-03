Nach Anpfiff der Final-Begegnung wird das Voting zum „Man of the Match“ freigeschaltet und aus beiden Mannschaften kann während des Spiels der beste Akteur gewählt werden.

Mit der Teilnahme am Voting landet man automatisch im Lostopf für das Gewinnspiel und hat die Chance auf ein Matchworn-Trikot des „Man of the Match“, sofern man seine Stimme dem Spieler gegeben hat, der das Rennen um den Spieler des Spiels am Ende für sich entscheiden konnte.

Die Trophäe zum „Man of the Match“ wird nach Abpfiff an den besten Spieler des Spiels übergeben und ein glücklicher Gewinner erhält im Nachgang das Matchworn-Trikot.

Die Bayerische & SPORT1 wünschen viel Erfolg!