Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit unserer Webseite SPORT1.de finden Sie unter den entsprechenden Datenschutzhinweisen.

I. Grundsätze

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der im Folgenden beschriebenen Grundsätzen sowie den Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung und dem für die SPORT1 geltenden Bundesdatenschutzgesetz.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Hierunter fallen insbesondere sogenannte Bestandsdaten wie Ihr Name, Ihre Postanschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer, aber auch Nutzungsdaten, etwa die Information über den Zeitpunkt Ihres Besuchs unserer Seiten, den dabei von Ihnen verwendeten Browser, und weitere beim Besuch unserer Seiten generierte Daten.

II. Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden auch „Daten“) von betroffenen Personen, nur für die Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt dabei auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, und zwar - je nach Fall - konkret auf Basis Ihrer Einwilligung, einer rechtlichen Verpflichtung, eines Vertragsschlusses mit Ihnen oder nach Abwägung der berechtigten Interessen im Einzelfall.

Soweit wir personenbezogene Daten auf Basis einer Einwilligung verarbeiten, tun wir dies nur, solange Sie nicht widersprechen bzw. die Einwilligung widerrufen.

Die Teilnahme an Gewinnspielen ist freiwillig, jedoch nicht möglich ohne die Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

Dieses Gewinnspiel richtet sich nicht an Personen unter 18 Jahren. Wir bitten darum, dass Personen unter 18 Jahren keine persönlichen Daten an uns bereitstellen. Wenn wir erfahren, dass wir persönliche Daten von Personen unter 18 Jahren erfasst haben, werden wir Schritte zur schnellstmöglichen Löschung der Daten einleiten. Falls Sie erfahren, dass ein Benutzer unserer Website jünger als 18 Jahre ist nehmen Sie bitte über datenschutz@sport1.de mit uns Kontakt auf.

Welche Daten wir genau im Rahmen des Gewinnspiels über Sie erheben und verarbeiten möchten wir Ihnen in den folgenden Datenschutzhinweisen mitteilen. Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an datenschutz@sport1.de. Die gesamten Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Datenschutzhinweise.

III. Datenverarbeitende Prozesse und Tools

Anmeldung und Teilnahme am Gewinnspiel „Man of the Match“

Für die technische Bereitstellung des Gewinnspiels „Man of the Match“ (im Folgenden „Gewinnspiel“) arbeiten wir mit der Firma Facelift brand building technologies GmbH, Gerhofstraße 19, 20354 Hamburg, Deutschland (im Folgenden „Facelift“) zusammen, welches in unsrem Auftrag die Durchführung des Gewinnspiels und Verarbeitung ihrer Daten übernimmt. Wir haben mit Facelift die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Ausweislich dieser Vereinbarung verpflichtet sich Facelift dazu, den notwendigen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten und diese gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten.

Zur Darstellung des Gewinnspiel-Formulars setzt Facelift ein technisches notwendiges Cookie:

fa_fanactivator_sid: Identifikation der Session-Informationen (Sitzungskennung). Gültigkeit: aktuelle Sitzungsdauer (Session).

Für weitere Informationen zum Thema Cookies, zur Rechtsgrundlage sowie zu Ihren Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf den Abschnitt „Cookies“ in unseren Datenschutzhinweisen der Webseite.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel „Man of the Match“ ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Im Rahmen der Teilnahme bitten wir Sie die folgenden Informationen wahrheitsgemäß anzugeben:

Vorname,

Nachname,

E-Mail-Adresse.

Im Falle eines Gewinnes werden die – für die Übermittlung des Gewinnes – erforderlichen Informationen gesondert per E-Mail von SPORT1 angefragt.

Die Daten werden auf in Deutschland gehosteten und zertifizierten Servern von Facelift gespeichert. Facelift speichert diese Informationen ausschließlich zum angegebenen Zweck in unserem Auftrag. Eine eigenständige Nutzung der Daten durch Facelift sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

Wir nutzen u.a. die vorgenannten aufgeführten Gewinnspiel Service auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO:

zur Durchführung des Gewinnspiels entsprechend seiner Regeln,

Auswahl des Gewinners,

sowie Versand des Gewinns an den Gewinner.

Wenn Sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, willigen Sie darin ein, dass wir Ihre überlassenen Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO). Wir verarbeiten Ihre Daten im Zusammenhang mit einem konkreten Gewinnspiels, um dieses erfolgreich durchführen zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). Die Teilnahme an Gewinnspielen ist freiwillig, jedoch nicht möglich ohne die Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

Die Daten werden systemseitig gelöscht und die eingesetzten Formulare vernichtet, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die uns für das Gewinnspiel „Man of the Match“ zur Verfügung gestellt wurden, ist dies dann der Fall, wenn das Gewinnspiel beendet ist und gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre uns überlassenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels ausschließlich zur Kontaktaufnahme und zur Versendung des Gewinns. Im Falle des Gewinns bei der Teilnahme an einem unserer Gewinnspiele werden die für den Versand des Gewinns erforderlichen Adressinformationen (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) gesondert durch uns angefragt.

Soweit keine gesetzliche Verpflichtung zur vorübergehenden Speicherung von Daten besteht oder explizit von Ihnen darin eingewilligt wurde, werden nach der Beendigung der Teilnahmephase alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung oder dem Gewinnspiel gespeicherten persönlichen Daten vernichtet.

Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Für den Fall des Widerrufs seiner Daten im Rahmen der Teilnahme am „Man of the Match“-Gewinnspiel hat der Widerruf die Wirkung einer Beendigung des eingegangenen Leistungsverhältnisses zur Folge. Nimmt der Teilnehmer Kontakt per E-Mail mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf kann jederzeit über datenschutz@sport1.de erfolgen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge des Gewinnspiels gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

IV. Dauer der Speicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies zur Erreichung des jeweiligen Speicherzweckes erforderlich ist bzw. Ihre Einwilligung zur Speicherung vorliegt. Anschließend werden Ihre Daten von uns gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer-, handelsrechtlichen oder sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungs- oder Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie im Falle eines Entfalls des Speicherzwecks einer darüber hinaus gehenden Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO zugestimmt haben.

V. Externe Links

Sie finden auf unseren Gewinnspiel-Seiten ggf. Links, die auf Seiten Dritter verweisen. SPORT1 hat keinerlei Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

VI. Auskunfts-, Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Nach der Datenschutzgrundverordnung haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Zudem können Sie der Erstellung pseudonymisierter Nutzungsprofile zu Zwecken der Werbung, der Marktforschung oder der Optimierung unserer Website widersprechen. Von Ihnen erteilte Einwilligungen in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie haben das Recht,

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten – auch soweit sie sich auf Herkunft oder Empfänger dieser Daten beziehen – und den Zweck der Speicherung dieser Daten zu erhalten. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, über die Sie informiert werden möchten, möglichst genau;

Ihre Daten berichtigen zu lassen, wenn sie falsch sind. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie korrigiert haben möchten, möglichst genau;

Ihre Daten löschen bzw. sperren zu lassen, wenn die Datenspeicherung unzulässig war oder für unsere weitere Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie gelöscht bzw. gesperrt haben möchten, möglichst genau;

Ihre Daten übertragen zu lassen. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie übertragen haben möchten, möglichst genau;

der Nutzung Ihrer Daten z.B. für Newsletter oder Werbe- und Marktforschungszwecke zu widersprechen bzw. erteilte Einwilligungen zu widerrufen. Nutzen Sie hierfür bitte die oben genannten Opt-Out Links, den Abmeldelink im Newsletter oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten. Bitte berücksichtigen Sie, dass es aus organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im Rahmen einer bereits laufenden Kampagne kommen kann;

sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt. Wenden Sie sich dazu bitte an die Datenschutzbehörde, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Bundesland zuständig ist oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. Diese ist:

BayLDA Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 180093-0

Diese Datenschutzhinweise können jederzeit unter dem Link www.sport1.de/partner/2021/datenschutzbestimmungen-gewinnspiel-man-of-the-match abgerufen und ausgedruckt werden. Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Datenschutzhinweise erforderlich machen können, die wir uns entsprechend vorbehalten, bitten wir Sie, diese Datenschutzhinweise regelmäßig abzurufen.

VII. Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten

Ihre Anfragen zum Datenschutz beantworten wir gerne. Nutzen Sie dafür bitte die hier genannten Kontaktdaten.

Wir stehen Ihnen gerne für weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten zur Verfügung.

Sie können jederzeit Auskunft, über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an die für das Gewinnspiel verantwortliche Stelle:

SPORT1 GmbH

Datenschutz

Münchener Str. 101g

85737 Ismaning

Tel.: +49 (0) 89 - 960 66 0

Fax: +49 (0) 89 - 960 66 1009

Datenschutzbeauftragter:

BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, Rechtsanwalt Dirk Seeburg

Hultschiner Straße 8,

81677 München

E-Mail: datenschutz@sport1.de

Stand: März 2021