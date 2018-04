Das 176. Manchester-Derby steht an: Am Samstag um 18:30 Uhr empfängt Tabellenführer City die Red Devils zum Spitzenspiel der Premier League. Mit einem Sieg gegen United wäre City der Meistertitel in der Premier League nicht mehr zu nehmen. Für Manchester City wäre es die fünfte Meisterschaft in der Klubhistorie. Davor geht es um 13:30 Uhr im Goodison Park zwischen Everton und Jürgen Klopps Reds um das Prestige am River Mersey. Am Sonntag um 16:15 Uhr steigt dann das Spitzenspiel in La Liga: Atletico Madrid gastiert bei den Königlichen von Real Madrid im Santiago Bernabeu.

Wo kann ich die Derbies live sehen?

Die beiden besten Ligen Europas bekommt ihr auf DAZN zu sehen, sie sind im regulären DAZN-Abo (9,99 Euro pro Monat) enthalten. Jetzt einfach für den kostenlosen Probemonat anmelden, und alle Derbies live verfolgen!

Hier noch mal die Partien im Überblick:

Everton - Liverpool: Sa. 07.04.2018 13:30 Uhr

Manchester City - Manchester United: Sa. 07.04.2018 18:30 Uhr

Real Madrid - Atletico Madrid: So. 08.04.2018 16:15 Uhr

Was ist DAZN?

Mit dem Live-Streaming-Dienst DAZN können Sportbegeisterte auf mehr als 8000 Live-Events pro Jahr zugreifen. Neben den Live-Übertragungen der Premier League zeigt DAZN die Begegnungen der spanischen La Liga, der italienischen Serie A, sowie Frankreichs Ligue 1. Auch US Sport-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Über den Online-Streaming-Dienst könnt Ihr nicht nur die Spiele der NFL live und in voller Länge anschauen, sondern auch die der NBA, NHL und MLB. Selbst die verschiedenen Wettbewerbe der NCAA („National Collegiate Athletic Association“) lassen sich streamen. Dazu kommen Handball, Eishockey, Darts, Motorsport, Boxen und Tennis, sowie weitere Sportarten. Die Live-Streams können bei Bedarf angehalten, zurückgespult, oder auch im Nachhinein abgerufen werden.

Diese Sportarten hat DAZN im Angebot © DAZN

Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Die DAZN-Übertragungen und Streams sind auf vielen verschiedenen Geräten verfügbar. Neben dem SmartTV ist das Angebot auch über den Laptop oder Computer, Smartphones, Tablets, oder den Amazon Fire TV-Stick erreichbar. Außerdem laufen die Livestreams auch auf den diversen Spielekonsolen, wie der Sony Playstation 4 oder der Xbox One. Eine Übersicht über alle Plattformen seht Ihr rechts!

Was kostet DAZN?

DAZN bietet sein Abonnement derzeit für 9,99 Euro im Monat an. Die Mitgliedschaft hat keine Mindestlaufzeit und lässt sich ohne Probleme monatlich kündigen. Außerdem beginnt der Service automatisch mit einem kostenlosen Probemonat, sodass Interessierte den Streaming-Dienst gratis ausprobieren können.