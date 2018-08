Wo bitte geht’s zur Bundesliga?

Freitag hier, Samstag dort, am Sonntag hier und dort. Und Montag? Wer die Spiele der Bundesliga im TV verfolgen will, der muss schon per Du mit der Fernbedienung sein und vor allem einiges an Abo-Geldern locker machen können. Das Herzstück des deutschen Fußballs ist ein ziemlich kleinteiliges Puzzlespiel geworden, bei dem man schnell mal den Überblick verlieren kann. Das muss aber nicht sein, denn es geht auch einfach, umfassend – und kostenlos: „100% Bundesliga – Fußball bei NITRO“ – immer montags ab 22.15 Uhr - ist das wöchentliche Live-Fußball-Magazin, in dem all die vielen Puzzleteile des Wochenendes zu einem klaren Bild von der Lage der Liga zusammengesetzt werden.

Hier wird der Spieltag rund gemacht

Nur und wirklich nur "100% Bundesliga" macht den Liga-Fußball richtig rund: denn nur hier gibt's die ausführlichen Zusammenfassungen aller 18 Begegnungen des Spieltags in der Bundesliga und der 2. Bundesliga und nur hier gibt's – ganz exklusiv - die ersten Bilder von den Höhepunkten der fünf Montagspartien der Bundesliga und der insgesamt 23 Montagabend-Spiele der 2. Bundesliga. Also: alle Tore, alle Highlights, alle strittigen Szenen frei Haus bei "100% Bundesliga". Dazu gibt es fangfrische Updates zu allen Aufregern, Trends und Gerüchten des Wochenendes, vertieft und mit Tacheles versetzt in Gesprächen mit hochkarätigen Live-Gästen.

Als eingespieltes Moderatoren-Duo sind wieder Laura Wontorra (29) und Thomas Wagner (46) im Einsatz, ergänzt durch das bewährte Expertenteam um Steffen Freund und Kommentator Marco Hagemann. Während Steffen Freund aktuelle Hintergründe kritisch hinterfragt und erläutert, kommentiert Marco Hagemann die Montagsspiele der Bundesliga und ausgewählte Zweitliga-Montagsspiele mit dem jeweiligen Gast als Co-Kommentator live für die Zuschauer im Studio.

100% Bundesliga – die erste Fußballsendung der neuen Woche

Neu: Für die aktuelle Saison hat der Männersender sein All-Inklusiv-Angebot an alle Fußballfans inhaltlich noch einmal erweitert. Laura Wontorra: "Als erste Fußball-Sendung der neuen Woche wollen wir in dieser Saison den Fokus noch mehr auf die anstehenden Highlights legen und den Zuschauern einen informativen Ausblick nicht nur auf den bevorstehenden Liga-Spieltag geben." Also: "100% Bundesliga" schaut nun auch auf den DFB-Pokal, die Champions League, die Europa League und anstehende Länderspiele – mehr Fußball geht nicht!