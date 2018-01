Der Turnierkalender für die weltbesten Pokerspieler ist in diesem Jahr wieder prall gefüllt.

Nach einem Jahr Pause steht auch die European Poker Tour (EPT) wieder unter altem Namen auf dem Programm. (Highlights exklusiv im TV auf SPORT1)

Absoluter Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die World Series of Poker (29. Mai - 17. Juli) in Las Vegas (Highlights der WSOP 2017 exklusiv im TV auf SPORT1)

SPORT1 zeigt die Highlights des Pokerjahres 2018 im Überblick:

Januar:

1. - 7. Januar: Grand Prix Dublin

3. - 8. Januar: Italian Poker Open

3. - 8. Januar: Sotschi Poker Festival

5. - 15. Januar: World Poker Tour in Berlin

6. - 14. Januar: PokerStars Caribbean Adventure auf den Bahamas

17. Januar - 5. Februar: Aussie Millions Poker Championship in Melbourne

19. - 24. Januar: WPT Lucky Hearts Poker Open in Hollywood

20. - 28. Januar: World Series of Poker Circuit in Marrakesch

22. - 28. Januar: PokerStars Festival London

28. Januar - 2. Februar: WPT Borgata Winter Open in Atlantic City

28. Januar - 11. Februar: Macau Poker Cup

Februar

3. - 13. Februar: EAPT Snowfest in Sotschi

8. - 11. Februar: 888poker Live Kick Off in London

8. - 18. Februar: MILLIONS Germany in Rozvadov

10. - 12. Februar: WPT Fallsview Poker Classic

17. - 25. Februar: UK Poker Championships

24. Februar - 1. März: WPT L.A. Poker Classic

März

1. - 19. März: World Series of Poker Circuit in Rozvadov

2. - 6. März: WPT Rolling Thunder

8. - 13. März: Latin American Poker Tour in Vina del Mar/Chile

8. - 19. März: Austrian Spring Championship

14. - 18. März: Irish Open in Dublin

14. - 25. März: Asian Pacific Poker Tour in Macau

16. - 25. März: World Series of Poker Circuit in Cannes

20. - 29. März: European Poker Tour in Sotschi

25. März - 9. April: World Series of Poker Circuit in Campione

April

7. - 15. April: MILLIONS Grand Final Barcelona

13. - 18. April: WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown

21. April - 2. Mai: MILLIONS North America

24. April - 4. Mai: European Poker Tour in Monte Carlo

Mai

29. Mai - 17. Juli: World Series of Poker in Las Vegas

August

4. - 12. August: MILLIONS Russia

21. August - 2. September: European Poker Tour in Barcelona

Dezember

6. - 17. Dezember: European Poker Tour in Prag