Fedor Holz hat den Sieg beim teuersten Pokerturnier des Jahres nur hauchdünn verpasst.

Das deutsche High-Roller-Ass musste sich im Heads-Up des "The Big One for One Drop", dem letzten Event der diesjährigen World Series of Poker, mit einem Buy-In von einer Million Dollar nur dem US-Amerikaner Justin Bonomo geschlagen geben.

Dennoch machte sich für den 24-Jährigen der hohe Einsatz richtig bezahlt. Für Platz zwei wurden in der Glücksspiel-Metropole sechs Millionen Dollar ausbezahlt.

Holz baute damit in der Rangliste der erfolgreichsten deutschen Turnierspieler mit jetzt bei Live-Turnieren erspielten 26,5 Millionen Dollar den Spitzenplatz aus.

Bonomo verdrängt Poker-Ikone

Bonomo unterstrich mit dem Sieg seine Ausnahmestellung in diesem Jahr. Der US-Amerikaner räumte dafür zehn Millionen Dollar ab und stockte sein gewonnenes Preisgeld in diesem Jahr auf über 24 Millionen Dollar auf. So viel Geld hat 2018 kein anderer Spieler auch nur annähernd eingespielt.

Zudem löste er in der All-Time-Money-List den bisherigen Spitzenreiter Daniel Negreanu ab. Bonomos Karrierepreisgeld liegt jetzt bei annähernd 43 Millionen Dollar.

Die deutschen High Roller Christoph Vogelsang, Dominik Nitsche, Steffen Sontheimer und Rainer Kempe gehörten zu dem illustren Feld der Spieler, die den hohen Einsatz umsonst bezahlten. Dazu gehörten neben Poker-Ikone Negreanu beispielsweise auch Phil Ivey, Eric Seidel, Cary Katz und Adrian Mateos.

Die Top 5 und ihre Preisgelder im Überblick:

1. Justin Bonomo (USA): 10.000.000 Dollar

2. Fedor Holz (Deutschland): 6.000.000 Dollar

3. Dan Smith (USA): 4.000.000 Dollar

4. Rick Salomon (USA): 2.840.000 Dollar

5. David Einhorn (USA): 2.000.000 Dollar