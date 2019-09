vergrößernverkleinern Simon Brandstrom zeigt sein Siegerblatt © Neil Stoddart/Rational Intellectual Holdings Limited

SPORT1

Simon Brändström gewinnt das Main Event der EPT in Barcelona. An diesem nehmen so viele Spieler teil wie nie zuvor. Der beste Deutsche wird 40.