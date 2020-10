Die European Poker Tour ist zurück!

Nach der langen Corona-Zwangspause fand im russischen Sotschi das erste Event, die "PokerStars European Poker Tour Sochi", des Jahres statt - natürlich unter strengen Hygienemaßnahmen.

Da die weltweite Coronalage weiter bedenklich ist, wagten jedoch nur wenige Pokerspieler aus dem Ausland die Reise nach Russland.

Anzeige

Dies machte sich bei den Teilnehmerzahlen bemerkbar. Der Main Event verzeichnete 637 Entrys - und damit deutlich weniger als noch im vergangenen Jahr.

Im Sochi Casino and Resort ging es mit acht Spielern aus Russland an den Final Table. Chipleader Gleb Ershov konnte seine Führung nicht verteidigen und wurde am Ende Dritter.

Bogdanov gewinnt Marathon-Heads-Up

Vor dem großen Finale einigten sich Ruslan Bogdanov und Viktor Tkachenko auf einen Deal. Das Heads-Up sollte dann zu einem kaum enden wollenden Krimi werden.

Nach einem stundenlangen Duell setzte sich schließlich Bogdanov durch, freute sich anschließend über den größten Erfolg seiner Karriere und ein Preisgeld von 175.743 Euro.

Bogdanov: "Bin sehr glücklich"

"Ich bin sehr glücklich. Es gab viele Schlüsselmomente, die erfolgreich geklappt haben", sagte Bogdanov, der als fünfter Russe den Main Event in Sotschi gewann, im Siegerinterview.

Der Gesamtpreisgeldpool betrug annähernd 1,1 Millionen Euro. 95 Spieler kamen ins Geld.

Die Top 6 und ihre Preisgelder im Überblick:

1. Ruslan Bogdanov (Russland): 175.743 Euro

2. Viktor Tkachenko (Russland): 159.312 Euro

3. Gleb Ershov (Russland): 91.393 Euro

4. Sergey Aristov (Russland): 70.013 Euro

5. Egor Turubanov (Russland): 55.467 Euro

6. Vladislav Naumov (Russland): 43,199 Euro