All in!

Aus der Vielzahl an Fachbegriffen aus der Welt des Pokers ist dieser kurze Satz der wohl bekannteste – und hat zudem eine besondere Bedeutung im Spiel. Denn gehe ich "All in", setze ich alle meine Chips und hoffe, dass ich mit meiner Hand besser bin als meine Mitspieler. Eine bedeutende Wende im Spiel oder das Aus – all das kann unmittelbar folgen.

Diese Situation ist nur eine von unzähligen, die Poker zu einem abwechslungsreichen und zugleich faszinierenden Kartenspiel machen, das in den vergangenen Jahrzehnten einen wahren Boom erlebt hat.

Mit der "SPORT1 Akademie - Poker", dem neuen Online-Poker-Kurs mit Jan Heitmann, können Anfänger und ambitionierte Hobbyspieler an dem faszinierenden Spiel mit den fünf Karten teilhaben, es von Grund auf lernen oder die schon vorhandenen Skills entscheidend vertiefen.

Tutorials und Bonus-Material für reduzierten Aktionspreis

In 30 Videos plus Bonusmaterial, mit einer Gesamtlänge von 8,5 Stunden, werden alle Aspekte des Pokers genauestens beleuchtet. Der Online-Poker-Kurs ist auf der E-Learning-Plattform akademie.sport1.de zum reduzierten Startpreis von 79,- Euro (regulär 99,- Euro) erhältlich.

Als Krönung erhalten die Teilnehmer am Ende des Kurses ein von Jan Heitmann unterschriebenes Zertifikat. Ein Workbook mit den wichtigsten Kursinfos zum Nachschlagen und Vertiefen steht den Usern ebenfalls als Download zur Verfügung.

Präsentiert wird die "SPORT1 Akademie - Poker" von Jan Heitmann, Deutschlands bekanntestem Poker-Experten. Der 44-Jährige blickt auf eine lange Karriere als Profi zurück. Er spielte bei den größten Turnieren der Welt, in den Mekkas des Poker wie Las Vegas, Monte Carlo, London oder auf den Bahamas – und das sehr erfolgreich, was sein gewonnenes Karrierepreisgeld von annähernd einer Million Dollar bei Live-Turnieren beweist.

Jan Heitmann will den Leuten zeigt, wie man am Poker-Tisch besteht © Imago

Seinen höchsten Gewinn, nämlich 294.601 Dollar, sackte er 2012 beim Main Event der World Series of Poker ein, bei dem jährlich der Poker-Weltmeister ermittelt wird. Der Sieg beim Main Event der German Championship of Poker bescherte ihm 2012 ein Preisgeld von 130.000 Dollar.

Zu seinen weiteren Erfolgen zählen der zweite Platz bei den European Poker Classics in London 2006 und eine Top-Ten-Platzierung bei den World Heads-Up Championships 2006.

Heitmann vermittelt sein Poker-Wissen

Spielt er gerade einmal nicht selbst, bringt er anderen sein Poker-Wissen bei. So war er unter anderem lange Promitrainer bei der PokerStars.de-Nacht auf ProSieben und coachte Stars wie Boris Becker, Elyas M'Barek, Joey Kelly, Helge Schneider, Dr. Christine Theis und Joko Winterscheidt.

"Ich freue mich wahnsinnig darauf, 20 Jahre Poker-Wissen kondensiert für Neueinsteiger und interessierte Pokerspieler preiszugeben und euch auf das nächste Level zu bringen", sagt der zweifache Familienvater über seine Motivation, die "SPORT1 Akademie - Poker" zu präsentieren.

"Ihr werdet die Grundlagen des Pokerns verstehen, die ersten mathematischen und strategischen Konzepte kennenlernen bis hin zur Poker-Psychologie. Dazu verschiedene Pokerformate, Turniertipps, Mindset, Bluffen, eine Live-Pokerrunde und Online-Poker - eine ganze Menge Stoff", erklärt er in Kurzform, was auf die Teilnehmer der "SPORT1 Akademie – Poker" alles wartet.

30 Videos geben Poker-Überblick

Die 30 Videos bauen selbstverständlich aufeinander auf. In den ersten vier Kapiteln gibt Heitmann nach einer Begrüßung einen Überblick über die vier großen Themenblöcke der "SPORT1 Akademie - Poker": Grundlagen, Mathematik, Strategie und Psychologie.

Jan taucht mit den Teilnehmern in die faszinierende Welt des Pokers ein und erklärt aus seiner persönlichen Sicht, worauf es bei der populärsten Poker-Variante "Texas Hold'Em" wirklich ankommt. "Ich begleite dich auf deiner Reise in die Welt des Pokers, hebe ich auf ein neues Level und bringe dir das Wissen bei, damit du dich in der Pokerrunde behaupten kannst", verspricht Heitmann den Teilnehmern gleich im ersten Kapitel.

In den vier darauffolgenden Kapiteln werden die Poker-Grundlagen nähergebracht. Eine ist die Sitzposition des Spielers am Tisch. Kaum zu glauben, aber daran lässt sich wirklich schon viel über die eigene Spielweise und über die des Gegenübers erkennen.

In Kapitel sieben wird explizit auf das Thema "Starthände" eingegangen. "Sind meine ersten zwei Karten gut oder soll ich sie lieber gleich wegwerfen?" Darauf und auf weitere Fragen zum Thema hat Jan Heitmann die passenden Antworten.

Wissenswertes zur Mathematik im Poker

Ein wichtiger Aspekt beim Pokern ist die Mathematik! Alles Wissenswerte dazu ist in drei Videos verpackt. Heitmann führt die Teilnehmer tiefer in die Welt der Zahlen und in die Entscheidungsfindung ein.

Einen guten Pokerspieler macht vor allem seine Strategie aus. Mit diesem Thema beschäftigen sich die Kapitel 12 bis 16. So wird In Kapitel 16 beispielsweise der "Bluff" behandelt. In diesem erklärt Heitmann die Bedeutung eines Bluffs, vermittelt, wann ein Bluff funktioniert und warum es mathematisch gar nicht schlimm ist, wenn man dabei auch mal erwischt wird.

Der vierte große Themenblock, die Psychologie, wird in fünf ausführlichen Videos aufgearbeitet. In diesen erfahren die Teilnehmer unter anderem welche unterschiedlichen Spielertypen es gibt, was es mit dem Mythos "Pokerface" auf sich hat und wie man mit Psycho-Tricks der Gegner umgeht.

"Beim Poker kann man wahnsinnig viel lernen: über andere Mensch, über Entscheidungsfindung, über Dynamiken, über Glück und Zufall, über Scheitern und Erfolg - und vor allem über sich selber", verrät Heitmann.

Nach den vier großen Themenblöcken folgen neun weitere Kapitel, in denen Jan Heitmann wichtige Infos zum richtigen Bankroll-Management gibt, erklärt, was es bei Turnier- und Online-Poker zu beachten gilt und welchen Benimmregeln Pokerspieler unterliegen. Außerdem gibt er spannende Einblicke in seine erfolgreiche Karriere als Pokerspieler.

Live-Pokerrunde mit Heitmann

Theorie ist gut, Praxis ist besser! Aus diesem Grund werden im vorletzten Kapitel anhand einer Live-Pokerrunde, die Heitmann mit drei anderen Spielern spielt, die spannendsten Hände nachbesprochen. Des Weiteren analysiert Jan das Setzverhalten und auch mögliche Fehler.

Das ist aber noch längst nicht alles. Im Bonuspaket gibt der Akademie-Leiter noch einen Überblick über weitere Poker-Varianten, erzählt spannende Geschichten aus der Welt des Promi-Pokers und lässt die Teilnehmer an seiner bisher spannendsten Pokerhand teilhaben.

"Ich zeige dir was es braucht, um am Poker-Tisch zu gewinnen", verspricht Heitmann den Teilnehmern der Akademie.

